Arrestan a mujer que llevaba caja de regalos y balas a niños migrantes

Houston, Diciembre 26 – . Con un carro repleto de regalos, Anna Michelle se disponía a brindar un poco de alegría esta navidad a los niños migrantes que actualmente viven en la frontera en campamentos improvisados.

“Quería que los niños tuvieran los regalos y pudieran tenerlos en sus carpas para que pudieran tener una navidad feliz”, dijo Michelle a Univision 45.

Lo que jamás imagino es la odisea por la que pasaría al ser detenida por autoridades mexicanas el lunes en el puente que conecta Brownsville, Texas, y Matamoros.

Le informaron que ellos tenían que abrir todos sus regalos. Ella les pidió que por favor no los abrieran porque quería que los niños los puedan desenvolver y preguntó si había otra forma de hacerlo.

La única otra manera para verificar que todo estaba en orden era pasar su vehículo y los 300 regalos por una máquina de rayos equis.

“Yo no tenía ningún miedo porque yo sabía que nomás tenía regalos, cosas de bebé”, indicó.

Pero las autoridades lograron detectar una pequeña caja de balas que, según la mujer, su esposo había dejado en el auto por accidente tras un día de cacería.

“Los recibos estaban encima porque ni sabíamos mi esposo o yo que se nos olvidó (eso) ahí”, explicó.

Los agentes de Aduana no dudaron y la arrestaron junto a una voluntaria que viajaba con ella en el coche.

“En lugar de decirle: señorita esto no se permite en México, se lo vamos a confiscar, la arrestaron, sabiendo que estaba yendo a hacer una caridad a los niños”, dijo Genaro López, papa de Anna Michelle.

La mujer fue acusada de posesión de municiones y amenazada con prisión federal y estuvo varias horas presa hasta que logró pagar una fianza, según detallaron sus padres.

“Ahorita todavía tiene el carro confiscado y este es el día 25 de diciembre”, agregó el señor López.

La mujer de Texas, quien en los últimos años se ha dedicado al altruismo, se encuentra decepcionada.

“Cuando me pongo a pensar en los niños y que no voy a poder entregar estos regalos es cuando me pongo más triste porque yo quiero mirar esa alegría, quería ver las caras de los niños y niñas abriendo sus regalos”, dijo.

