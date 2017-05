Arrestan a Tiger Wood, drogado y justifica por error mezcló medicina

Júpiter, Florida, Mayo 30 – . Tiger Woods atribuyó al consumo de un medicamento el hecho de que las autoridades lo hayan arrestado el lunes por la madrugada en Florida, por conducir bajo la influencia de una sustancia controlada .

Woods, quien se sometió a una nueva cirugía de espalda hace cinco semanas, fue detenido alrededor de las 3 de la mañana. Se le llevó a una cárcel del condado de Palm Beach, donde permaneció bajo arresto durante casi cuatro horas .

Un informe de las autoridades sobre el arresto se divulgaría el martes, dijo la vocera de la policía de Jupiter, Florida, Kristin Rightler.

Entiendo la gravedad de lo que hice, y asumo la total responsabilidad por mis actos”, dijo Woods en un comunicado difundido por la noche. “ Quiero que el público sepa que el alcohol no estuvo involucrado en esto . Lo que ocurrió fue una reacción inesperada a medicamentos que se venden con receta. No me percaté de que la mezcla de fármacos me había afectado tanto ”.

El golfista se disculpó con su familia, amigos y seguidores.

“Yo también espero más de mí mismo… Haré todo lo que esté en mis manos para asegurar que esto no ocurra de nuevo”, afirmó.

Woods, de 41 años, ha sido 14 veces campeón de torneos major y es segundo en la historia con 79 victorias de por vida en la Gira de la PGA . Pero no ha jugado en los últimos cuatro meses y ha quedado fuera por el resto de la temporada mientras se recupera de su cuarta operación de espalda, una fusión de vértebras realizada el 20 de abril en Texas.

Woods no reveló por qué estaba conduciendo en la madrugada. Los registros de la cárcel muestran que Woods fue fichado a las 7:18 de la mañana por la policía de Jupiter y fue liberado a las 10:50 tras el pago de una fianza. La cárcel divulgó la foto para la ficha de Woods, en la que aparece vestido con una camiseta blanca.