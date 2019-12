Arrestan en Texas al ex titular de Seguridad en gobierno de Calderón

Cd, de México, Diciembre 10 – . El ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante la administración del presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue detenido este martes en Texas bajo acusaciones de corrupción, según informó la periodista estadunidense Ginger Thompson en su cuenta de Twitter.

García Luna también fue titular de la AFI durante el gobierno de Vicente Fox.

El arresto tiene lugar como parte de una “amplia investigación sobre la corrupción en México”, dentro del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, de acuerdo con Thompson.

La periodista estadunidense de Propublica –quien fue corresponsal para América Latina del New York Times–, señaló que García Luna trabajó de manera cercana con la DEA y supervisó el programa SIU de las Unidades de Investigación Sensible, que fueron “notoriamente porosas”.

