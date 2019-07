Asegura niño ser de Marte y pide atención pues la Tierra está en riesgo

Londres, Julio 18 – . Los humanos han estado fascinados por la posibilidad de vida en otros planetas durante toda la historia registrada. La inmensidad del espacio, y nuestra incapacidad de penetrar verdaderamente en sus profundidades, se combinan para convertirlo en uno de los misterios más tentadores de nuestro tiempo. ¿Qué hay más allá de la Tierra, más allá de nuestra vista? La idea de que algo -o alguien- podría estar ahí fuera ha sido el tema de muchas películas, libros y otras obras de arte que abarcan un vasto subgénero de ciencia ficción y fantasía.

Aunque nuestra fascinación por el tema abarca milenios, la mayor parte de nuestro conocimiento sobre la vida en otros planetas se ha adquirido en las últimas dos décadas.

Ahora, un chico de Rusia está sumándose a la lista, afirmando que existe vida extraterrestre y que él es la prueba viviente. Aunque es comprensible que muchos estén poniendo en duda el cuento del niño, hay quienes dentro de la comunidad científica no son tan rápidos a la hora de descartar las historias salvajes del niño. ¿Por qué los científicos prestarían atención a las imaginaciones fantasiosas de un niño? Bueno, resulta que sus afirmaciones contienen detalles específicos sobre la vida en Marte, incluyendo información a la que ningún humano común tiene acceso.

A diferencia de la mayoría de los bebés que no pueden sostener su propia cabeza hasta los dos o cuatro meses de edad, Boris Kipriyanovich fue capaz de sostener su cabeza por sí solo cuando tenía sólo dos semanas de edad. Aunque pequeño, este fenómeno marcó el comienzo de una cascada de notables talentos que seguirían apareciendo a medida que el niño crecía.

Desde el momento en que vieron a su bebé de dos semanas con la cabeza en alto y mirando al mundo con interés, los padres de Boris supieron que tenían a alguien realmente especial en sus manos.

Boris nació en el año 1996. Es originario de Rusia y, a diferencia de la gran mayoría de los humanos, comenzó a hablar apenas unas semanas después de su nacimiento. A los 18 meses ya sabía leer y dibujar.

Con estas notables habilidades, a Boris se le permitió comenzar el kindergarten a los dos años de edad. En clase sorprendió a sus profesores con sus habilidades avanzadas y su rápido progreso en el aprendizaje. Su habilidad para leer y dibujar a una edad temprana lo colocó muy por delante de sus compañeros.

Una de las cosas extrañas de Boris era que tenía una comprensión profunda del funcionamiento del universo. Lo más sorprendente de este banco de conocimientos universales fue que nunca se le había enseñado nada sobre el espacio o la física. Sin una educación formal en la materia, de alguna manera ya conocía las estrellas, planetas, constelaciones y más.

Los expertos promocionaron a Boris como un niño genio por su extraordinario conocimiento del universo. Ser un niño prodigio ya es un logro espectacular, pero cuando Boris cumplió 7 años, hizo una afirmación que aturdiría a sus padres y, eventualmente, enviaría un mensaje de conmoción a través de la comunidad científica.

Cuando Boris tenía 7 años, pasó un fin de semana en un viaje de campamento con sus padres y algunos amigos de la familia. Esta salida feliz se convirtió en un evento asombroso que desafió todas sus expectativas ordinarias. Boris, verás, tenía una historia para compartir con sus compañeros de camping.

Vestido con una camiseta y una gorra de béisbol, con el estilo de un niño de su edad, Boris les pidió a sus compañeros adultos que cerraran la boca y mantuvieran los oídos abiertos; tenía una historia importante que contarles. Lo que se desarrolló estaba muy lejos de las historias normales de las fogatas que generalmente compartimos unos con otros.

Como los adultos son adultos, la familia ignoró a Boris después de su primer intento de que todo el mundo se quedara callado. Eventualmente, la insistencia del niño atrajo la atención de todos y el campamento se volvió silencioso. La gente finalmente estaba lista para escuchar lo que él tenía que compartir con ellos.

Después de ganarse la atención de los adultos del camping, Boris les contó lo que tenía en mente. Para sorpresa de todos, en lugar de una historia de terror común y corriente, Boris dejó caer la revelación de que había venido de Marte y que estaba aquí para salvar el mundo.

Todos en el campamento se sorprendieron al escuchar a Boris hacer tales afirmaciones. Mencionó específicamente que él era un habitante de Marte durante su vida anterior. Sus extravagantes afirmaciones finalmente se extendieron más allá de su familia y su campamento y, con el tiempo, se ganó el escepticismo y la burla de los expertos de todo el mundo.

Boris también dijo que mientras era de Marte en otra vida, ahora ha renacido en la Tierra, haciéndolo tan humano como otras personas. Y resulta que Boris no está solo. Colectivamente, estos extraterrestres renacidos en la Tierra se llaman a sí mismos «los Niños Índigo». Mientras que las afirmaciones hechas por Boris y sus hermanos Índigo parecían tontas a primera vista, muchos han llegado a creer que están diciendo la verdad.

Por ridículas que parezcan las afirmaciones de Boris, debemos recordar que tenía un conocimiento muy extenso de lo que hay más allá de la Tierra; conocimiento que desconcertó incluso a los expertos cuando era un niño. Su familiaridad sin precedentes con el universo a una edad tan temprana y sin educación formal es realmente un fenómeno desconcertante.

Durante su adolescencia, Boris confirmó y reafirmó lo que compartió con los adultos durante su viaje de campamento. En una entrevista con la televisión rusa, Boris volvió a compartir lo que les había dicho a sus compañeros alrededor de la hoguera esa noche. A partir de aquí, la historia se vuelve más fascinante.

Según el relato de Boris sobre su vida en Marte, los residentes del planeta dejan de envejecer cuando llegan a los 35 años. Dijo que esta interrupción en el proceso de envejecimiento se debe principalmente a que respiran dióxido de carbono, a diferencia de los humanos que respiran oxígeno.

Boris también dijo que los residentes de Marte son altos. Se dice que tienen una tecnología muy avanzada, que les permite viajar a través de portales interestelares. Boris recuerda con cariño mientras comparte estos detalles sobre la vida en Marte y la naturaleza de sus residentes.

Boris estaba muy contento de compartir sus recuerdos de esta vida pasada que afirma haber tenido en Marte. Dijo que recuerda una época en la que tenía sólo 14 o 15 años, un adolescente que vivía en Marte durante una época en la que los marcianos se hacían la guerra unos a otros.

Boris dijo que recuerda haber participado en ataques aéreos como parte de las guerras que sus hermanos marcianos instigaron en el planeta. También puede contar detalles de los amigos que lucharon a su lado durante estas incursiones.

Durante su vida en Marte, Boris afirma que él y los de su clase pudieron viajar a través del tiempo y volar por el espacio viajando en naves espaciales en forma de disco. También compartió que él y sus compañeros marcianos observarían su planeta vecino, la Tierra, y la vida que prospera en ella, desde aviones triangulares más adecuados para viajes más cortos dentro de la galaxia.

Boris dijo que las naves espaciales construidas por los marcianos eran alucinantes en su complejidad. Las naves estaban compuestas de muchas capas finas y eran capaces de volar por todo el universo. Aunque la tecnología de los marcianos estaba notablemente avanzada, dijo Boris, también condujo a su desaparición.

La avanzada tecnología que Boris y sus amigos marcianos supuestamente tenían en la punta de sus dedos alargados les permitió viajar a través del universo, e incluso a través del tiempo. Sin embargo, fue también esta misma tecnología la que los llevó a erradicar su propia raza en un conflicto nuclear que ni siquiera las mentes marcianas más brillantes pudieron prevenir.

Reiterando lo que dijo cuando tenía siete años, compartiendo su relato de los acontecimientos con un grupo de campistas, Boris explicó que la guerra nuclear de hace muchos años en Marte fue lo que llevó a su destrucción final. Esta historia no se contó sin razón. Fue entregada como una advertencia a los adultos de la Tierra.

Según Boris, los marcianos que sobrevivieron a los eventos catastróficos y a las precipitaciones postnucleares estaban preocupados por las actitudes que estaban observando en su planeta vecino, la Tierra. El desarrollo actual de la Tierra refleja, según Boris, el de Marte justo antes de su caída.

Esta correlación en nuestros caminos ha llevado a los sobrevivientes marcianos a creer que un destino similar le espera a nuestro planeta. Con la sombra de la guerra nuclear en ciernes y nosotros, los terrícolas, sin saberlo, Boris vino al planeta para avisarnos, antes de que el horizonte de sucesos haya pasado y sea simplemente demasiado tarde.

Desde el punto de vista de Boris, la Tierra se ha convertido en un mundo lleno de líderes hambrientos de poder y dictadores que siempre buscan una excusa para apretar el gatillo. Al ver esto, el joven cree que nuestro planeta está en una trayectoria condenada, al igual que la ahora desolada patria de la juventud de su vida anterior.

Mientras que parece que la inminente fatalidad está sobre nosotros, Boris ofrece un faro de esperanza, siguiendo sus sombrías proclamaciones con la promesa de que tiene buenas noticias para nosotros los humanos. El muchacho ruso dijo que aunque la posibilidad de que Marte y la Tierra compartan un destino similar es fuerte, todavía tenemos tiempo para alterar el flujo de los acontecimientos y salvarnos.

Aquí es donde se pone un poco loco… bien, un poco más loco. Boris afirma que para evadir el oscuro futuro nuclear que se cierne sobre la humanidad, necesitamos abrir la Gran Esfinge de Giza; un monumento cuyo nombre en árabe se traduce como «El Padre del Terror» o «El Aterrador». Según Boris, la vida tal como la conocemos cambiará drásticamente si tan sólo podemos descubrir cómo abrirla y desvelar sus secretos.

Boris no está dejando todo esto de la Esfinge en un estado críptico de confusión. Afirma conocer el paradero de su mecanismo de apertura, diciendo que se encuentra justo detrás de la oreja. Aunque confía en que el monumento pueda abrirse desde aquí, el niño admite que no sabe exactamente cómo abrirlo.

Aparte de la Esfinge, Boris también ha proclamado que las Pirámides de Giza contienen secretos que van mucho más allá de lo que imaginamos. Ya sea que te creas los cuentos locos de este marciano ruso o no, es difícil que esto no vuelva a encender tu curiosidad en cuanto a lo que hay exactamente dentro de las pirámides. ¿Podría haber algún conocimiento antiguo -o tecnología extraterrestre- que pueda resolver todas nuestras crisis modernas?

Mientras Boris se aferra a sus afirmaciones con firme resolución, después de haberlas escuchado ahora, probablemente puedas simpatizar con aquellos que están convencidos de que sus proclamaciones no son más que las divagaciones aleatorias de un niño que lee demasiada ciencia ficción.

En el año 2017, más de una década después de que Boris compartiera por primera vez su historia en torno a la hoguera, los expertos comenzaron a cavar alrededor de la Gran Pirámide de Giza, utilizando tecnología patentada para buscar de una manera que nunca antes había sido posible.

Mientras que la incredulidad ha orbitado perpetuamente las afirmaciones de Boris sobre las pirámides, estos expertos hicieron un sorprendente descubrimiento que da una sorprendente cantidad de credibilidad a la insistencia del niño de que algo importante estaba oculto dentro de la estructura.

Los científicos exploraron las pirámides con la ayuda de imágenes de rayos cósmicos y quedaron atónitos con lo que esta nueva tecnología les reveló. Se encontró un vacío de 100 pies de largo en el corazón de la pirámide.

Este vacío en forma de serpiente estaba situado justo encima de la Gran Galería, en el centro de la pirámide. Aunque se trataba de un nuevo descubrimiento, nadie podía decir realmente si había algo ahí dentro o cuál era el propósito del vacío. Una cosa es segura, la antigua civilización responsable de construir estas maravillas no creó nada sin una razón. Así que, hay respuestas. La pregunta es, ¿somos capaces de descubrirlos?

Los científicos aún no han explicado qué es lo que les espera dentro del enorme vacío en medio de la pirámide. Boris también tiene que ofrecer su opinión sobre lo que podría estar dentro del agujero de la pirámide.

Las especulaciones sobre el vacío, su origen y su propósito son abundantes. Una de las teorías más populares es que alguna vez pudo haber albergado una nave espacial del planeta Marte que habría sido capaz de viajar interestelarmente en el universo.

A lo largo de los años, a medida que Boris crecía, apareció más y más regularmente en entrevistas en las que compartía su historia con un público cada vez más fascinado. La gente está muy dividida cuando se trata de sus opiniones sobre las afirmaciones que él hace, ya que algunos le creen sin lugar a dudas; otros miran su historia con un intenso escepticismo.

Independientemente de si le crees o no al niño, su historia sobre Marte es ciertamente intrigante. Y sus advertencias sobre nuestro posible futuro nuclear son dignas de una plataforma. En este momento, aún no tenemos los recursos para confirmar o negar sus afirmaciones. Sin embargo, si Elon Musk tiene algo que ver con esto, algún día llegaremos a Marte para verlo por nosotros mismos. De hecho, Musk puede tener un joven competidor que ya es capaz de llegar antes que él a Marte. Sigue leyendo para descubrir quién es esta chica misteriosa.

