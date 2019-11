Aseguran feligreses que el Niño Dios gigante se parece al músico Phil Collins

Cd. de México, Noviembre 26 – . El párroco de la iglesia guadalupana de la Epifanía del Señor, en Zacatecas, instaló una figura del Niño Dios de 6metros y 58 centímetros que ha causado furor por ser, según esa parroquia, la imagen más grande del mundo del bebé Jesucristo.

Pero la estatua no solo ha despertado la imaginación de los usuarios de las redes sociales por su tamaño. La figura ha ganado popularidad incluso en Europa, donde se compara su rostro con el del músico británico Phil Collins, el hombre detrás del éxito musical de 1981 In the Air Tonight.

«La iglesia tiene ocho metros del techo al suelo, y yo encargué una imagen de seis metros y medio. No tuve nunca la finalidad de que fuera el niño más grande del mundo, simplemente se adaptaba al tamaño de la parroquia», explicó el cura, Humberto Rodríguez, quien ya ha contactado a los Récord Guinness.

Sin embargo, se percató de que estaba ante la talla del Niño Dios más grande del mundo una vez hecho el pedido, cuando estudiaba las caras de otras figuras similares para inspirarse.

«Me di cuenta de que el niño más grande del mundo, hasta ahora, estaba en Nezahualcóyotl (en el central Estado de México), medía cinco metros, y que había otro niño en Alemania de cuatro metros», manifestó Rodríguez.

La talla, medida personalmente por el párroco «desde la piernita», según precisó, fue construida en el Estado de México por el artesano Román Salvador Barrueto y su equipo, y tuvo un coste de 218.800 pesos (unos 11,230 dólares), sufragados por los feligreses.

El párroco se negó a realizar comentarios sobre cualquier posible similitud entre la estatua y el antiguo líder de Génesis. No obstante, en las redes sociales las personas no han tenido problemas en hacerlo por él. Para ello recurrieron a los títulos de las propias canciones de Collins o los temas que grabó con su antiguo grupo.

