Asesinato de Suleimani ordenado por EU, levanta una alerta mundial

Teherán, Enero 06 – . El homicidio del general iraní Qasem Suleimani, ocurrido el jueves dos en Bagdad, ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría causar una confrontación militar regional como no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución –designado por Washington como grupo terrorista–, el general asesinado es la figura sin la cual no se puede entender la configuración actual de Oriente Medio.

Desde la perspectiva del régimen iraní, sus aliados y sus simpatizantes, el general Qasem Suleimani era un auténtico héroe revolucionario, el que más hizo para sostener la resistencia de su pueblo y la de otros de la zona ante la permanente intervención de Estados Unidos y Gran Bretaña, y ante la agresión de sus enemigos árabes sunitas.

Natural que en Washington y Londres tengan la visión opuesta, para ellos Suleimani era el gran titiritero de todo tipo de grupos terroristas que infligieron derrotas y grandes pérdidas a sus tropas. Y si no fue el arquitecto, sí fue el ingeniero constructor militar de lo que se conoce como la “Luna creciente chiita”: un arco de influencia iraní que corre de Teherán, en el Mar Caspio, hasta la capital libanesa, Beirut, en el Mediterráneo, pasando por la iraquí Bagdad y la siria Damasco, presionando en el Golfo Pérsico e incluso extendiéndose hasta Saná, capital yemenita en la confluencia de los mares Índico y Rojo.

Sin duda, el general fue popular entre los grandes sectores de la población de la secta chiita del Islam, especialmente en Siria donde fue inmensa e indispensable su contribución para que el gobierno del presidente Bashar al Assad haya revertido la tendencia de la guerra civil y llegado hasta el punto donde está ahora, cerca de ganarla. Sólo algunos sectores chiitas y los fieles de la secta sunita lo consideraban un enemigo.

Suleimani también fue visto como un adversario por los movimientos civiles que se levantaron en Irán, Irak y Líbano en el segundo semestre de 2019 –a la par de los movimientos en Chile y Hong Kong– y que fueron reprimidos por las milicias vinculadas a él con un saldo de al menos dos mil muertos: mil 500 iraníes, 511 iraquíes y siete libaneses.

Comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución, el general es la figura sin la cual no se puede entender la configuración actual de Oriente Medio. Una vez que George W. Bush, Dick Cheney y Donald Rumsfeld abrieron la caja de Pandora en 2003 al invadir Irak, para darle inicio a lo que llamaron “el nuevo siglo americano”, Suleimani supo ver y aprovechar para Irán los espacios que dejaron al descubierto, enredando a las potencias occidentales en una guerra sin fin.

Génesis del conflicto

El asesinato de Suleimani por ataque de dron el jueves 2 fue ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien hasta hace poco no sabía de la existencia del general iraní ni entendía cuál era su peso en la región, despertando la amenaza de una escalada sin control que podría provocar una confrontación militar regional como no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial.

Me gusta: Me gusta Cargando...