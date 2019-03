Asombra al mundo, nuevo caso de liberación del virus VIH en Londres

Londres, Marzo 05 – . Un hombre VIH positivo en Gran Bretaña se convirtió en el segundo caso conocido de un adulto que se liberó del virus del sida después de recibir un trasplante de médula ósea de un donante resistente al VIH, dijeron sus médicos.

Casi tres años después de que recibió las células madre de la médula ósea de un donante con una mutación genética rara que resiste la infección por el VIH, y más de 18 meses después de que dejó los medicamentos antirretrovirales, las pruebas siguen sin mostrar rastro de la infección por VIH previa del hombre.

“No hay virus allí que podamos medir. No podemos detectar nada”, afirmó Ravindra Gupta, profesor y biólogo que lideró el equipo de médicos que tratan al paciente.

Los expertos dijeron que el caso prueba que los científicos podrán terminar con el sida algún día y que marca un “momento crucial” en la búsqueda de una cura para el VIH, pero eso no significa que ya se haya encontrado.

Gupta describió a su paciente como “funcionalmente curado” y “en remisión”, pero advirtió: “Es muy temprano para decir que se sanó”.

Al hombre se le llama “el paciente de Londres”, en parte porque su caso es similar al primer caso conocido de cura funcional del VIH: el estadunidense Timothy Brown, conocido como el paciente de Berlín cuando se sometió a un tratamiento similar en Alemania en 2007, que también eliminó su VIH.

Brown, que había estado viviendo en Berlín, desde entonces se ha mudado a Estados Unidos y, según los expertos en VIH, ya no tiene el virus.

Unos 37 millones de personas en todo el mundo están actualmente infectadas con el VIH y la pandemia del sida ha provocado la muerte de 35 millones de personas en todo el mundo desde la década de 1980.

