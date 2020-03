Asume Chuy Valdez la presidencia del PRI por “un nuevo comienzo”

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Marzo 17 – . Acompañado de alrededor de 850 militantes, Jesús Valdez Zermeño y Elida Cárdenas, tomaron protesta como presidente y secretario general del Comité Municipal del PRI.

Esta, es la tercera ocasión que Valdez Zermeño ocupa esa posición, lo que es un record en el priismo local, en tanto que Edgar Melhem Salinas, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, sí como Enrique Cárdenas del Avellano, ex dirigente estatal y delegado en Nuevo Laredo, estuvieron presentes.

A mano alzada, los 158 consejeros municipales presentes y el resto de los asistentes, aprobaron la fórmula registrada, cuando se les pidió que lo hicieran.

Valdez Zermeño aspira a regresarle al PRI la grandeza que tuvo hasta fechas más recientes.

Y es que el PRI se ha ido adelgazando en la última década y paso de 83 mil votos en el 2010 a 10 mil 500 en el 2019. Ha perdido las tres últimas elecciones de presidente municipal.

El Centro Cívico fue el escenario para la toma de protesta que recordó los tiempos de cuando el PRI era el partido en el gobierno.

Un par de pantallas de muy buen tamaño transmitieron en los minutos previos a la toma de protesta, testimonios de militantes hablando del PRI fuerte y organizado. Al lado del logo del partido la leyenda: “Un nuevo comienzo”.

Cientos de banderolas con el logo del PRI le dieron colorido al evento, al igual que las porras entonadas por los sectores, mientras que un contingente del Sindicato de Albañiles se hizo ver desde antes del inicio del evento, por las porras a la CTM.

En primera fila, los ex alcaldes Daniel Peña Treviño y José Manuel Suárez López, atestiguaron el evento.

La que no asistió fue la ex alcaldesa y ex dirigente local del PRI, Mónica García Velázquez, que cuando el proceso de registro de planillas estaba avanzado salió a decir que no renunciaba a la dirigencia, pero todo estaba consumado.

Tampoco asistió el ex presidente estatal, Ramiro Ramos que no falla a ninguno de los eventos a los que convoca Francisco Chavira, que son hasta cinco por mes.

En cambio sí asistieron la diputada y ex dirigente estatal del PRI, Yahleel Abdala, Eliseo Castillo Tejeda, Carlos Montiel, Viviano Vázquez, Horacio Yeme, Adán Hernández, Arturo Peña, Gilberto Salinas Guzmán, Félix Alberto Alemán, Alejandro López Robles, Benjamín García Marín, Pedro Robles, Armando Torres, Jesús Ramos, Santos Francisco Hernández Rosa María Alvarado, Arnoldo Escamilla, entre otros.

En el estado, Arnulfo Tejada Lara y Cristina Becerra, de la Comisión de Procesos Internos, dirigieron la reunión.

Jesús Valdez y Edgar Melhem caminaron en medio de los militantes, desde el la entrada al salón principal hasta el estrado, en medio de aplausos y porras. Era un entusiasmo que no se veía desde hace algunos años.

Me gusta: Me gusta Cargando...