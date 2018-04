Asume la Marina responsabilidad en la muerte de familia acribillada  

Nuevo Laredo Express

La Marina de México asumió el viernes su responsabilidad en la muerte de tres civiles –una mujer y dos menores– en el estado fronterizo de Tamaulipas a finales de marzo cuando el vehículo en el que viajaba una familia cruzó la línea de fuego donde las fuerzas armadas disparaban a presuntos integrantes del crimen organizado desde un helicóptero.

El inusual comunicado de la Marina llegó momentos después de que el jefe de servicios periciales de la fiscalía federal Anselmo Apodaca explicara los detalles del enfrentamiento ocurrido el 26 de marzo en la ciudad de Nuevo Laredo.

Además de los civiles, en el operativo fallecieron cuatro presuntos atacantes y un marino y 12 efectivos resultaron heridos.

Apodaca explicó que el coche de los civiles, en el que viajaba una pareja con sus cuatro hijos, se ubicó “de manera circunstancial en la línea de fuego del enfrentamiento” y recibió disparos que impactaron en el techo del vehículo con un ángulo de 45 grados.

Ese era el momento en el que un helicóptero de la Marina habría fuego contra los civiles armados y según las fotos mostradas por la fiscalía no se aprecia ningún lugar desde el que se pudiera disparar con ese ángulo.

El padre de familia, que manejaba el coche, y un menor resultaron heridos, mientras que una niña logró salir ilesa.

El vehículo de la familia, que iba en movimiento, aparentemente fue alcanzado por las balas cuando pasaba por un punto en el que dos camionetas de los civiles armados se habían salido de la carretera y abría fuego. Los presuntos criminales abatidos se encontraban junto a esos vehículos.

La Marina había asegurado en un boletín el día de los hechos que las personas fueron baleadas desde tierra, no desde el aire, y que sus heridas fueron causadas por un tipo de balas que los tripulantes del helicóptero no utilizaron.

En el comunicado del viernes, la institución indica que la información que se dio el día de los hechos derivó “de los datos con los que se contaba al momento en el desarrollo de las investigaciones; sin pretensión alguna de ocultar ni minimizar el dolor de los civiles afectados”.

“La Secretaría de Marina-Armada de México asume ante las y los mexicanos la responsabilidad social que ello representa, a pesar de constituir un hecho circunstancial, cuya causa fue originada por grupos delincuenciales que actúan desde el anonimato”, agrega la nota en la que las fuerzas armadas se comprometen a reparar a las víctimas de acuerdo a las leyes vigentes.

Esta es una de las pocas veces en las que las fuerzas armadas reconocen su responsabilidad en este tipo de hechos ya que en el pasado han sido acusadas en diversas ocasiones de utilizar de forma indiscriminada o excesiva el uso de la fuerza y de tratar de encubrir sus abusos.

El ejército y la marina salieron a las calles en las partes más violentas de México para combatir el crimen organizado y se encontraron ejecutando todo tipo de labores, incluidas las policiales, para las que ellos mismos reconocen que no fueron preparados.

En 2014, la muerte de 22 sospechosos a manos de militares en una bodega del centro de México se convirtió en uno de los mayores escándalos después de que una investigación concluyera que entre 12 y 15 de los fallecidos habían sido ejecutados después de haberse rendido.

Ningún militar ha sido condenado por ese caso.

Los enfrentamientos del pasado 24 y 25 de marzo ilustran el nivel de violencia que se ha alcanzado en Nuevo Laredo, una ciudad dominada por el Cartel del Noreste, una escisión de Los Zetas.

Las autoridades dijeron que los marinos habían sido emboscados tres veces. La primera, respondieron con fuego y abatieron a un atacante pero tres elementos quedaron heridos. Otra patrulla acudió de refuerzo para los heridos pero fue baleada y ahí murió un marino y resultaron heridos los otros efectivos. Una tercera patrulla fue emboscada fuera de la base cuando respondía al primer ataque y ahí tres presuntos criminales murieron.

Fue entonces, explicaron las autoridades, cuando se pidió el refuerzo del helicóptero.

