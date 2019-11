Atiende Rivas demandas de bacheo, limpieza y podas en Nuevo Progreso

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Noviembre 07 – . Agradecen vecinos del Fraccionamiento Nuevo Progreso solución a peticiones de limpieza, bacheo, poda de árboles, reparación de fugas de agua, entre otras, que atendió el presidente municipal Enrique Rivas a través del Programa Acción Inmediata (PAI).

En recorrido por diversas calles de la colonia, Rivas junto a la regidora del sector, Samantha Bulás, escuchó de manera directa las peticiones que los vecinos le hicieron en la puerta de sus domicilios.

«Venimos a recorrer calles de este sector, a tocar las puertas para atender y solucionar las problemáticas que tienen. Regresamos a dar la cara y ponernos a la orden de los ciudadanos. En servicios públicos, en limpieza, bacheo, aquí en Nuevo Laredo estamos haciendo las cosas bien «, dijo Rivas.

Durante el recorrido, Juanita Jiménez Basurto, de 74 años, solicitó al alcalde apoyo para solventar gastos médicos.

«Sí me va ayudar. Necesito un estudio de pulmón, cuesta muy caro y no tenemos los medios. Mi hija ha realizado loterías y actividades pero llevamos muy poquito. El costo es de 20 mil pesos en Monterrey y 40 mil aquí en Nuevo Laredo; pero el presidente me va apoyar», dijo Jiménez Basurto.

Rocío Martínez, otra vecina del sector, agradeció al alcalde la visita a la colonia, pues les permite el acercamiento y un trato directo con el presidente.

«Podemos decirle lo que necesitamos. Se mira que está interesado por la colonia y lo que nos preocupa a nosotros. Ahorita ya está más limpio el parquecito por la limpieza que realizaron», comentó Martínez.

Otra de las muestras de agradecimiento por las acciones de mejoramiento en la colonia, la realizó un grupo de estudiantes de la primaria ‘Rodolfo Torre Cantú’ turno vespertino, quienes con cartulinas con leyendas ‘Cada Día Mejor’ y ‘Gracias’, saludaron al alcalde en su recorrido.

Entre las acciones realizadas se encuentra la reparación de 50 baches con asfalto y de 192.76 metros cuadrados de vialidad; la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado limpió 17 pozos de visita y retiró media tonelada de desechos.

Se realizó el cambio de 8 señalamientos de alto y 2 nomenclaturas, limpieza urbana de 26 cuadras y de 4 terrenos baldíos, barrido de 8 mil 750 metros lineales, recolección de 80 llantas, aseo en 6 áreas verdes y se retiraron 30 toneladas de basura.

En el recorrido participaron el síndico Santiago Sáenz; el regidor Daniel Treviño; Secretaria de Servicios Públicos Primarios, Irma Richer; los secretarios de Bienestar Social, Daniel Tijerina; y de Obras Públicas, Jaime Ruiz; y la diputada local, Imelda Sanmiguel.

Me gusta: Me gusta Cargando...