Atónitas autoridades aéreas sobre desaparición de nave militar en Chile

Punta Arenas, Chile, Diciembre 11 – . El lunes por la tarde, un avión de la Fuerza Aérea chilenaque viajaba rumbo a la Antártida con 38 personas a bordo perdió contacto radial y desapareció de los radares, sin que se tuvieran novedades hasta ahora.

La aeronave, un Hércules C-130 que transportaba 17 tripulantes y 21 pasajeros y que cumplía tareas de apoyo logístico, perdió contacto a las 18.13 local en su ruta a la base Presidente Eduardo Frei. Había partido unas horas antes desde la ciudad de Punta Arenas.

El pasaje de Drake, por donde el avión debía haber reportado su paso, conecta los océanos de Atlántico y Pacífico en el punto más al sur de América del Sur. Allí se dan algunas de las peores condiciones climáticas del mundo y es conocido por sus gélidas temperaturas y fuertes tormentas. Sin embargo, las autoridades informaron que las condiciones climáticas eran buenas cuando el vuelo partió.

¿Qué vieron los sistemas de alerta?

Nada. Al perderse contacto, no se activaron los sistemas satelitales de emergencia ni se detectaron problemas en los radares. El avión desapareció a unos 700 kilómetros de Punta Arenas y a mitad del trayecto al continente, del que tenía planeado regresar la noche del lunes.

¿Hay hipótesis sobre lo ocurrido?

Arturo Merino, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, indicó que el sistema de alertas actúa por impacto de la aeronave. «Muchas veces cuando los impactos son demasiado fuertes en el agua y el avión se hunde rápidamente, no alcanza a emitir señal, eso puede ser una posibilidad», aseguró.

Por otra parte, según lo publicado por el diario El Mercurio, varios especialistas consideran como una posibilidad que se haya registrado un apagón. «La principal hipótesis es que luego del último reporte realizado por la tripulación pudo haber ocurrido un apagón general del sistema eléctrico de la aeronave. Por ello, el comandante del avión de carga, los dos pilotos y los dos ingenieros de vuelo se quedaron sin apoyo instrumental y tampoco pudieron emitir señales de emergencia», advierte la publicación.

¿Cómo es el operativo de búsqueda?

Está a cargo de un equipo de rescate internacional. Equipos de Uruguay, la Argentina, Estados Unidos y Brasil colaboran con la misión chilena, que incluye al menos 13 aviones, muchos de ellos equipados con dispositivos infrarrojos, y varios buques. Ahora se espera la llegada de una nave desde el Reino Unido. Además se usa ayuda tecnológica de Israel, Estados Unidos y Perú para poner obtener fotos satelitales de la zona del siniestro.

El ministro de Defensa, Alberto Espina, afirmó que las labores no se detendrán. «Vamos a buscar a los 38 pasajeros sin limitar recursos día y noche haciendo todo lo humano y técnico que esté al alcance nuestro y con apoyo extranjero», dijo y anunció una investigación para saber lo que ocurrió.

¿Quiénes viajaban en el vuelo?

Tres de los 38 pasajeros eran civiles: un joven de 24 años que iba a realizar una investigación y dos trabajadores de una empresa que cumplían tareas de revisión del oleoducto flotante de abastecimiento de combustible y la aplicación de tratamientos anticorrosivos en la base chilena. El joven investigador Ignacio Parada había sido becado y tenía un excelente expediente académico en investigaciones sobre nuevas energías.

Roberto Valdivia, familiar de Jacob Pizarro, uno de los trabajadores de la empresa a cargo del mantenimiento, describió a su sobrino como «un hombre tranquilo, sano, muy trabajador, muy responsable, tenía dos hijos… Él estaba haciendo un proyecto en la Antártica, lo habían terminado y ahora lo iban a entregar».

Los dos pilotos a bordo tenían amplia experiencia, habían sido reconocidos en Estados Unidos por su destreza y la aeronave se encontraba en buenas condiciones técnicas.

El Hércules C-130

El avión de cuatro motores es definido como un «caballo de batalla militar» que comenzó a fabricarse y volar en 1950, afirmó un expiloto de la compañía US Airways de Estados Unidos John M. Cox. «Con un buen mantenimiento, la edad de la aeronave no debería ser un problema», dijo sobre el hecho de que el avión accidentado tenía 40 años de servicio.

¿Qué dijo Sebastián Piñera?

«Mis pensamientos y oraciones están con los familiares de los 38 tripulantes y pasajeros del avión C-130 de la Fach», escribió en Twitter el presidente chileno al confirmar la ayuda de Brasil. «Con la ayuda de muchos estamos haciendo todos los esfuerzos humanamente posibles en las tareas de búsqueda del avión», agregó. Además, suspendió su viaje para asistir a la toma de posesión de Alberto Fernández.

¿Qué hace Chile en la Antártida?

El país es uno de los que tiene base científica en el lugar y allí acuden muchos investigadores que realizan trabajos sobre el continente, que podría albergar pistas y evolución del cambio climático y contar con elementos únicos para el desarrollo de medicamentos.

Solo la Fuerza Aérea puede viajar hasta la base chilena y traslada con frecuencia a población civil, ya que no existen vuelos comerciales.

