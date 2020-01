Atrajo cobro abusivo de empresas crediticias la entrega de aguinaldos

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Enero 06 -. El cobro abusivo y la usura manifestaron en toda su extensión por parte de financieras y empresas crediticias durante el fin de año, como acción oportuna entre deudores ante la entrega de aguinaldos.

Así quedó de manifiesto por algunos abogados, solicitados en sus servicios por personas con adeudos y que fueron objeto de cobros onerosos de intereses, medidas de presión y advertencias, esto, pese a que hay sanción por parte de la ley no se procede a falta de denuncia.

El abogado Jesús Mario Aguiñaga Flores, señaló que a descripción de personas afectadas, los cobros altos en intereses van acompañadas de medidas de atosigamiento mediante avisos y llamadas telefónicas, el negocio prestamista a través de la envidad y en otros tanto hasta insultos.

Asintió en que el mes pasado de entrega de aguinaldos, habría sido a un argumento para remover cobros de un buen número deudores, algunos con tácticas dentro de lo legal pero otros tantos con hostigamiento y presión.

De acuerdo al abogado defensor, dentro de las irregularidades que son queja de deudores, se tienen casos en el Juzgado Primero Menor del Tercer Distrito por demanda de préstamo, de donde jamás se le notificó personalmente como lo marca la ley y sólo dejó el documento en el buzón del deudor.

“Violan los derechos fundamentales del ciudadano y como el demandado no fue parte en el juicio legalmente, los jueces ahora están obligados a cancelar el amparo, corregir y reiniciar correctamente. Es entonces que se puede proceder a demandar a la empresa prestamista, como sería en uno de los casos”, comentó.

Hizo saber Aguiñaga Flores que desde el 2017 el Senado aprobó una minuta para reformar el Artículo 284 bis del Código Penal Federal que sanciona hasta con 12 años de cárcel y multas de hasta 300 mil pesos a quien lleva a cabo actividades de cobranza por medio de violencia o intimidación.

Remarcó al citar que la ley obliga a que cuando haya una demanda se notifique personalmente en el domicilio se le notifique a la persona en cuestión y de no ser así se incurre en una irregularidad.

Puntualizó sobre la cantidad de casos que existen en perjuicio de la ciudadanía, al afrontar actitudes de acosos, abuso y cobros excesivos con cargo de intereses moratorios de manera exacerbada.

