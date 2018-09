Atrapa el sentimiento al Tuca y dice se queda en el Tri sí Tigres lo pide

Cd. de México, Septiembre 04 – .El entrenador de origen brasileño Ricardo ‘Tuca’ Ferretti dijo que sólo será técnico interino de la Selección Mexicana, debido a que tiene lealtad a los Tigres y tiene como objetivo cumplir los tres años de contrato que le quedan con el equipo regio. Sólo aceptaría el cargo de manera definitiva, si es despedido por los felinos.

Si Tigres me despide y la FMF piensan que soy útil quizá nos sentaríamos a platicar, pero sólo sería si no tuviera trabajo”, comentó Ricardo Ferretti, en su segunda presentación como técnico interino del Tricolor.

La razón es que tengo contrato que acabo de iniciar el mes pasado, de tres años, saben que la continuidad en un equipo mexicano es algo casi imposible y Tigres me la ofreció, me la ha cumplido y la verdad con los próximos 3 años cumpliría 11 años en un equipo. ¿Recuerdan que eso haya pasado en el futbol mexicano?”, dijo.

Entiendo que cualquiera quisiera estar en mi lugar y cumplir con este proceso, pero también quizá ellos no tienen lo que yo tengo en una institución como Tigres”, agregó el entrenador de 64 años.

Ferretti dirigirá los partidos amistosos contra Uruguay y Estados Unidos, el 7 y 11 de septiembre, respectivamente, además de los juegos contra Costa Rica y Chile en octubre, con la posibilidad de también estar en la Fecha FIFA de noviembre.

