Atrapa reflectores Lucía Méndez al revelar cometió delito con Luismi

Cd. de México, Mayo 17 – . Hace un par de años Lucía Mendez dejó a los internautas con la boca abierta cuando aseguró que se había hecho de palabras conMadonna.

Según sus declaraciones, el suceso ocurrió en un concierto de la reina del pop y se originó porque ella no pudo pararse a bailar por tener una rodilla lastimada.

Cuando ella salió y me vio sentada, me decía: ‘Stand up (de pie)’, y yo le dije: ¿Qué?. Entonces me decía: ¡Que te pares!, en inglés, y yo dije: ‘Vieja ésta, loca, no me voy a parar'”, dijo Méndez

La situación no terminó ahí, ya que según la actriz, Madonna insistía en que se parara para presenciar su show, incluso parte del equipo de seguridad de la cantante la intimidó.

Las cosas subieron de tono cuando llegó un momento en que volteó y me dijo ‘Fuck You'”, afirmó.

A dos años de este curioso incidente la actriz vuelve a estar en el ojo del huracán por asegurar que cometió un delito con Luis Miguel.

Ahora que la serie biográfica del intérprete de ‘Culpable o no’ es un boom en las redes sociales, Mendez aprovechó para revelar los secretos de ‘El Sol”.

En una entrevista para Imagen Televisión reveló que el cantante mintió con su edad para poder estar con ella.

Resulta que tenía 17 años y a mí me dijo que tenía 20, casi me muero, casi me da un ataque, te lo juro, enserio, pero mira yo estaba en un momento también físico muy impactante, con todo mi respeto y humildad lo digo a mis 30 años, en mi mejor momento profesional y cuando lo conocí realmente nos impactamos”, dijo la mexicana.

En aquel entonces su romance fue bastante sonado pues ella era uno de los rostros más bellos de la pantalla chica y Luismi estaba en la cima del éxito.

Algunas de las famosas que mantuvieron un romance con el artista fueron Myrka Dellanos, Daisy Fuentes, Luz Elena González e incluso la misma Mariah Carey.

Me gusta: Me gusta Cargando...