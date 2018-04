Atribuye la solución a bloqueos el Congreso del Estado a la Federación

Cd. Victoria, Abril 13 – . El Congreso del Estado no ha hecho ningún pronunciamiento sobre los bloqueos carreteros que realizan los productores porque no es un tema que le compete a Tamaulipas sino a la federación, informó el diputado local panista Joaquín Hernández Correa.

Reconoció que la Comisión de Vigilancia que preside no ha hecho ningún comentario o pronunciamiento en relación con los bloqueos carreteros que continuamente realizan los productores para exigir el pago de apoyos a la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

“En la Comisión (de Vigilancia) no lo hemos comentado”, dijo, y añadió que aunque se han reunido no han tratado el tema porque reiteró que el asunto de los bloqueos carreteros (al menos siete en lo que va del presente año) no es un asunto que le toque solucionar al estado sino a la federación.

“El asunto del bloqueo no solamente lesiona a la sociedad sino también al tránsito de mercancía, es un asunto que no le toca al gobierno del estado solucionar sino al gobierno federal pagando esos adeudos que tiene con los campesinos”.

El último bloqueo que realizaron los productores fue en la carretera Victoria-Matamoros a la altura de la “Y” griega, en el municipio de San Fernando, sin embargo ha habido otros en diferentes tramos en los que los manifestantes exigen a la Sagarpa el pago de adeudos pendientes.

Me gusta: Me gusta Cargando...