Audita la ASF a Tamaulipas y le pide devolver casi mil 600 mdp

Nuevo Laredo,>Tamaulipas, Febrero 22 – . Al dar a conocer la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la tercera entrega de los resultados de auditoría a la cuenta pública 2017 de Tamaulipas, el quebranto de casi mil 100 millones de pesos acumulado en los dos primeros informes publicados en julio del 2018 y en octubre, la cuenta se incrementó a casi mil 600 millones de pesos, cantidad que se debe devolver a la Hacienda Pública Federal.

Pagos a trabajadores fantasma en la Oficina del Gobernador, recursos indebidamente aplicados, dinero no transferido a los municipios, pagos en exceso por concepto de gratificación “a Nivel Gobernador” y pagos a trabajadores que ya estaban dados de baja, aumentaron en unos 501 millones de pesos la cantidad que el gobierno del Estado debe reintegrar.

En total hay más de 50 pliegos de observaciones sin aclarar, más de 30 recomendaciones sin acatar y 10 procedimientos sancionatorios a funcionarios estatales, que no han sido desahogados por la Contraloría Gubernamental de Tamaulipas y casi mil 600 millones de pesos que se deben devolver.

Los principales quebrantos a la cuenta pública 2017, provienen de que el gobierno no ejerció con oportunidad los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el 2017 de los que resultó un quebranto por 310 millones 845 mil pesos, más rendimientos financieros por 7,592.1 miles de pesos.

Además en la aplicación de las participaciones federales se descubrieron pagos en exceso por concepto de gratificación, “el cual rebasó el límite máximo autorizado en el Analítico de Plazas del Poder Ejecutivo a Nivel Gobernador del Presupuesto de Egresos del gobierno del Estado de Tamaulipas.

“Y por 2 millones 397 mil pesos, por realizar pagos a 223 trabajadores posterior a la fecha de su baja. Existieron recursos por actualizaciones por los recursos operados por 898 mil pesos”, señala la ASF.

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo al gobierno del Estado de Tamaulipas, fueron por 12,391,139.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 10,676,582.3 miles de pesos, que representó el 86.2%.

Igualmente en esta tercera entrega se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transparencia en el ejercicio de los recursos y cuál fue el destino de presuntos gastos de operación y de la entrega que se debería haber hecho a terceros institucionales.

La ASF tras la verificación física de centros de trabajo del Ejecutivo estatal determinó que se generaron probables recuperaciones por 59 millones 733 mil pesos.

LOS DATOS…

En el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, se determinó la compra no autorizada de un transformador y un poste; no se comprobó el pago a coordinadores escolares; no se justificó la ausencia de 13 trabajadores, lo anterior generó probables recuperaciones por 485,458.96 pesos.

Del Programa “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”, se determinaron probables recuperaciones por un total de 21 millones 647 mil pesos, las cuales se integran por “16,372 millones, por falta de documentación comprobatoria de las nóminas; 5 millones, del convenio número 2147/17, no comprometidos ni devengados al 31 de marzo del 2018; y 275 mil 5 mil 500 pesos, “por falta de documentación justificativa de 10 trabajadores no localizados en los centros de trabajo administrativos.

Del Fondo de Fortalecimiento Financiero 2017, “se observaron recursos no comprometidos al 31 de diciembre del 2017, así como recursos no pagados al 31 de marzo del 2018, no reintegrados a la Tesorería de la Federación; falta de documentación de erogaciones por concepto de servicios personales, “pagos realizados después de la baja del trabajador; así como un anticipo no amortizado ni recuperado y reintegrado a la TESOFE, los cuales generaron probables recuperaciones por 150 millones 69 mil pesos”.

