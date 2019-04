Auguran el mejor de los éxitos al filme “Cementerio Maldito”

Los Ángeles, Abril 03 – . Cementerio Maldito es la última de las muchas adaptaciones de las novelas de Stephen King que llega a la gran pantalla. Una nueva versión de la obra que llega este viernes 5 de abril a los cines y que incluye algunas variaciones importantes respecto a la trama original escrita por el maestro del terror.

Advertencia: esta nota puede contener spoilers

El propio King se ha pronunciado ya sobre estos cambios y su reacción no ha podido ser más positiva. “Es una película adulta y madura. ¡Es simplemente genial!”, afirmó entusiasmado el célebre autor.

En una entrevista concedida a Entertainment Weekly, el maestro del terror ha opinado sobre la película que dirigen Kevin Kolsch y Dennis Widmyer: “Es algo diferente. Hicieron un buen trabajo”.

En esta nueva versión de Cementerio Maldito, a diferencia del libro original y de la película de 1989, quien vuelve a la vida no es el niño pequeño Gage, sino su hermana mayor Ellie. Estas modificaciones no han molestado a King, sino todo lo contrario. El escritor no entiende que algunos de sus fans más puristas no vean con buenos ojos esta variante y se muestra algo exasperado ante las quejas:

Puedes ir a Tampa por la ruta 301, pero también por la ruta 17. En ambos casos, ¡vas a llegar a Tampa!”, sentencia. El autor de El resplandor o It afirmó que el hecho de que sea la niña y no el niño la que vuelve a la vida no cambia nada. Quizá es más sencillo trabajar con un zombie cuando es una niña más crecida que con un niño de tres años”, dijo King, que comprende por qué se hicieron estas modificaciones e incluso las justifica, ya que Ellie puede dar más juego cinematográficamente hablando que el niño pequeño.

Protagonizada por Jason Clarke, Amy Seimetz y John Lithgow, la nueva adataptación de la novela de King se espera que sea un gran éxito.

