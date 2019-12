Autorizan el juicio político contra Trump por actos de presión a Ucrania

Washington, Diciembre 06 – . La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció ayer que la Cámara baja activará el proceso de impeachment contra el presidente Donald Trump por presionar a Ucrania para investigar al exvicepresidente estadunidense Joe Biden.

Tristemente, pero con confianza y humildad y pleno amor por Estados Unidos, hoy le pido al presidente (de la Comisión Judicial) que proceda con los artículos del impeachment”, dijo Pelosi en una conferencia de prensa.

La dirigente demócrata subrayó que “en Estados Unidos nadie está por encima de la ley” y, por eso, los Padres Fundadores crearon un “remedio contra un líder peligroso o corrupto: el impeachment”. “Si permitimos que el presidente esté por encima de la ley, entonces seguramente pondremos en peligro nuestra República”, advirtió.

Pelosi tomó esa decisión con base en el informe de la comisión que investiga el impeachment, publicado el pasado martes, el cual destapa “un prolongado esfuerzo de meses por parte del presidente Trump para usar los poderes de su oficina para solicitar la injerencia extranjera en su nombre en las elecciones de 2020”.

De acuerdo con los investigadores, que escucharon varios testimonios, Trump pretendía que las autoridades ucranianas investigaran al precandidato demócrata Joe Biden y a su hijo Hunter Biden por supuesta corrupción en sus negocios en Ucrania y otra sobre “la desacreditada teoría de que fue Ucrania, no Rusia, la que interfirió en las elecciones presidenciales de 2016”.

Para conseguir que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, realizara estas dos investigaciones, Trump condicionó la ayuda militar que Washington da a Kiev en el marco de la guerra en Donbás contra los separatistas prorrusos y una “ansiada visita” a la Casa Blanca.

En opinión de la comisión, Trump no sólo abusó de su poder usando la política exterior como un instrumento al servicio de sus intereses electorales, sino que puso en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos por condicionar a dichas investigaciones la ayuda militar a Ucrania.

El informe acusa igualmente a Trump de obstruir la investigación del impeachment en la Cámara de Representantes. “De hecho, es difícil imaginar un caso más fuerte o más completo de obstrucción que el protagonizado por el presidente desde que comenzó la investigación”, sentencia.

Trump desafió a los demócratas: “Les digo que si me van a destituir, háganlo ahora, rápido, para que podamos tener un juicio justo en el Senado, y para que nuestro país pueda volver a los negocios”.

LO QUE SIGUE

La Comisión Judicial escuchará a varios expertos, abogados de demócratas y republicanos. Invitó a Trump a testificar, pero la Casa Blanca declinó la oferta.

Una vez redactada la acusación, se someterá a votación en el pleno del Congreso que decidirá, por mayoría simple, si envía a juicio al presidente, lo que sería el impeachment en sentido estricto.

De aprobarlo, el juicio contra Trump se celebraría en el Senado —con mayoría republicana—. El jefe del Supremo ejercería de presidente del tribunal que conformarían los senadores. Para condenar al presidente, se necesita una mayoría de al menos dos tercios.

