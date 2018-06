Avistamiento de ovni en aguas de California revela algo más en costas  

Nueva York, Junio 01 – . Están apareciendo nuevos detalles sobre el avistamiento de ovni registrado hace 14 años por el ejército de Estados Unidos en las aguas de la costa de California.

El incidente de 2004 que involucró al ovni “Tic Tac”, llamado así por ser un objeto de color blanco que se movía a alta velocidad parecido a los populares caramelos de menta, fue destapado el año pasado por The New York Times y The Washington Post.

KLAS, la filial de CBS en Las Vegas, obtuvo una copia de un informe “preparado por y para el ejército” en 2009 en el que se detallan múltiples interacciones con vehículos aéreos anómalos (AAV) durante dos semanas a finales de 2004. El informe también hablaba de la alta velocidad y la avanzada capacidad de camuflaje que permitió a los AAV permanecer ocultos y no ser detectados.

“Los AAV habrían descendido ‘muy rápido’ desde aproximadamente 60.000 pies hasta 50 pies en cuestión de segundos”, señalaba el informe.

Los pilotos indicaron que también podía haber algo en el agua. Uno de ellos detalló una alteración del tamaño de un campo de fútbol:

“La alteración parecía tener un diámetro de entre 50 y 100 metros, y era redonda. Era la única superficie y tipo de actividad de aguas blancas que se podía ver y le recordó a imágenes de algo que se sumergía rápidamente en la superficie, como un submarino o un barco hundiéndose”.

La superficie alterada también se parecía a un banco de agua alrededor de un “arrecife levemente sumergido o una isla”, pero cuando el piloto se alejó, pudo ver que la alteración había terminado y el mar volvía a estar en calma. Aunque no llegó a tener contacto visual con lo que fuera que provocó la alteración, el informe indicaba que podía haber sido causado por un AAV, el cual no fue visto debido al camuflaje “o porque era invisible al ojo humano”.

Otro piloto describió una alteración procedente del agua de un AAV que “daba la impresión de pequeñas olas y espuma casi como si el agua estuviera hirviendo”.

Un submarino que navegaba cerca de la zona no detectó ningún movimiento subacuático fuera de lo común. Si efectivamente había un objeto en el Océano Pacífico, “eso supondría una capacidad altamente desarrollada teniendo en cuenta la avanzada capacidad de nuestros sensores”.

Un tripulante del avión que informó del incidente fue objeto de “una alta cantidad de burlas” tras el mismo, señalaba el informe.

El ejército no ha confirmado ni negado los detalles que menciona el informe y tiene poco que decir sobre otras grabaciones recientes, como por ejemplo, un vídeo publicado en marzo sobre un encuentro que tuvo lugar en 2015.

Los vídeos del ovni “Tic Tac” causaron sensación al aparecer el año pasado cuando el Times informó de un programa secreto del Pentágono sobre ovnis que ahora concluye sin evidencias sólidas que permitan afirmar que seres alienígenas hubieran visitado la Tierra. Sin embargo, Luis Elizondo, el exagente de inteligencia militar que dirigía el programa, indicó que habría más información que el público todavía no había visto.

“Lo que creo es que existen evidencias muy convincentes de que podemos no estar solos ”, eso dijo a la CNN el pasado mes de diciembre.

Otras explicaciones posibles son capacidades avanzadas por parte del ejército estadounidense o de gobiernos de otros países que todavía no se han hecho públicas.

