Baja rendimiento Chucky Lozano al “tomarle medida” el oponente

Cd. de México, Febrero 20 – . Las alabanzas no son para siempre y las críticas, tarde o temprano, llegan. Hirving Lozano ha tenido que probar, quizás por primera vez en Europa, el amargo sabor que dejan los reproches de la prensa.

De Telegraaf reprobó las actuaciones del mexicano en sus últimos partidos con el PSV. “Se nota más preocupado por lo que sólo hace él que por lo que desarrolla el equipo”, publicó el rotativo.

Ante ello, Hans Westerhof, uno de los entrenadores de Lozano en fuerzas básicas de Pachuca y actual asesor del PSV Eindhoven, comentó que el jugador se hizo acreedor al castigo del periodismo deportivo porque ha comenzado a ser predecible en su futbol y, por ello, la notable baja en su rendimiento.

“Para mí no es una sorpresa, antes a Hirving no lo conocían, los defensas no sabían cómo contenerlo, ahora es diferente y es más difícil para él; es cierto que ha mostrado, en los últimos tres partidos, un nivel más bajo y tiene la obligación de recuperar su futbol”, dijo Westerhof.

Hans, además, consideró que aún ve centrado al Chucky. “No creo que haya perdido el piso, sólo su rendimiento no ha sido el óptimo, pero ahora todo depende de él. Cuando lo tuve en Pachuca tuvimos algunos problemas con su conducta, pero era muy chico, ahora ya es un adulto, tiene hijos y tiene que buscar otra oportunidad para volver a ser protagonista”.

El andar de Hirving

El exjugador de Pachuca llegó al PSV en la temporada 2017-2018. Tuvo un debut soñado al marcar gol contra el AZ Alkmaar en su primer juego de liga y terminó el campeonato con 17 goles.

En su segunda temporada, Hirving suma 13 goles y ha asistido en cinco ocasiones a Luuk de Jong, el estelar centro delantero del PSV.

El partido del sábado ante el Heerenveen fue el número 50 para Lozano en la Liga de Holanda. Salió de cambio al medio tiempo y fue criticado por su accionar.

Asegura que lo mejor para el Chucky es el futbol de España

Hirving Lozano no sólo es nota por su rendimiento en el PSV, sino ya es visto como una pieza que, en el próximo mercado de traspasos, podría emigrar a otra liga. Para Hans Westerhof, también exentrenador del Guadalajara, su futuro debe de ser España. “Es lo mejor para él, porque Inglaterra tiene un poco más de lucha. Quizás ahora no en Barcelona, pero equipos como la Real Sociedad o Valencia le podrían venir bien”.

Por otra parte, Hans está convencido de que, en breve, Erick Gutiérrez se afianzará como titular. “No falta nada para que eso ocurra. El problema es que el PSV juega con dos contenciones y un diez, y Jorrit Hendrix, que es el que ocupa la media cancha cargado a la izquierda, es quien le quita el lugar a Erick. Hendrix corre mucho y difícilmente lo van a quitar. Tiene que esperar a que el técnico, Mark van Bommel, cambie su estilo”.

Me gusta: Me gusta Cargando...