Bajan de avión a mujer por vestir con ropa escotada y transparente

Málaga, España, Julio 03 – . Una mujer tuvo que bajarse de un avión en Malaga, España, pues, según una azafata, su vestimenta no cumplía con los ‘códigos adecuados’ para volar.

La pasajera portaba una blusa con transparencias y un gran escote, esto fue suficiente para desatar el rechazo por parte de la empleada de la aerolínea.

Harriet Osborne se disponía a viajar de la ciudad española al Reino Unido en un vuelo de la aerolínea EasyJey, sin embargo, por su vestimenta, tuvo que bajar de la aeronave.

Osborne relató a medios británicos que la azafata le pidió que se tapara pues en el vuelo estaba niños y la transparencia de su blusa dejaba muy poco a la imaginación.

La tripulación fue horrible y me hizo sentir mal. La azafata me confrontó frente a todo el avión y me dijo que no me iba a dejar volar”, comentó Osborne.

Respetando las indicaciones, la mujer se cubrió con una manta, pero, al momento de regresar a su asiento, personal de la aerolínea le impidió sentarse y la bajó del avión.

Me escoltaron lejos del avión. Yo estaba en ‘shock’. Fue muy sexista”, comentó la maquilladora

Y es que, además del escote y las transparencias de la blusa que tenía puesta, Osborne no llevaba sostén, sino un par de cubre pezones.

Luego de pasar toda la noche en el aeropuerto de Malaga, Osborne y su amiga que la acompañó denunciaron estos hechos en España.

Mientras tanto, la aerolínea lanzó un breve comunicado en el que se especifica que la tripulación atendió quejas de otros pasajeros quienes se quejaron la vestimenta de Harriet.

