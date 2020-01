Bajaron ventas 30 por ciento, por contracción económica en el país

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Enero 02 -. Ventas en comercios con hasta un 30 por ciento a la baja, es el predominio de negocios en la ciudad, cuyos ingresos que se lograron serían de suma utilidad para paliar las dificultades acumuladas durante el año.

“Las ventas no fueron como otros años, pero hay que reconocer que nos logran salvar para la realización pagos y adeudos que durante el año nos fue difícil cubrir en su totalidad”, dijo Ernesto Velázquez, encargado de una pequeña zapatería en el sector centro.

Señaló que diciembre se inició con cierto retardo en las ventas, al registrar después del día 15 movimientos extraordinarios, lo que se entiende fue debido a que se dieron entonces los aguinaldos.

Jaime López Vázquez, encargado de uno de los turnos del restaurante El Rancho, afirmó que fue después del día 15 cuando comenzaron a sentirse las ventas, per que comparadas con el año pasado bajarían algún 30 por ciento.

Caracterizado este negocio como uno de los principales en gastronomía en la ciudad, registró en este mes la baja en la renta de salones para eventos, principalmente posadas y solo las empresas tradicionales habrían sostenido sus eventos.

“Dos empresas transportistas que cada año celebraban aquí sus posadas nos cancelaron debido a que cerraron, pero rentas o ventas extraordinarias no se registraron como años anteriores”, dijo.

Rechazó que su apreciación, como la de otros comerciantes sea negativa, pues finalmente las ventas de fin de año tienen un adicional que genera recursos y son buenos para las empresas.

Gerardo García Espino, propietario del restaurante El Paraíso, uno los negocios de venta de alimentos de mayor tradición en la ciudad, coincidió en la baja en ventas, las que marcaron una diferencia a la baja con años anteriores.

“”Estuvo muy floja la venta. El año pasado no pude cerrar 24 de diciembre y 31 de enero y este año sí. Ahora bien, las ventas que se tuvieron se debió a pedido que año con años hacen muchas familias”, expuso.

Me gusta: Me gusta Cargando...