Bajo densidad Tamaulipas debido a tres incendios; uno ya fue sofocado

Cd. Victoria, Abril 17 – . De los tres incendios registrados, uno ya fue sofocado, y los otros dos, tienen un avance de más del 50%

En Tamaulipas desde el sábado 7 de abril tres fuertes incendios forestales se registraban en Bastamente, Tula y Palmillas, en donde más de 78 personas entre brigadistas y voluntarios trabajan para combatirlos.

El de Bustamante logro ya ser sofocado, pero el de Tula lleva un 70% de control, y se reportan más de 200 hectáreas siniestradas, pues el fuerte aire de hace un par de días no permitía el control del incendio.

El incendio de Palmillas se reporta un 80 por ciento de control, incluso en la zona urbana la cortina de humo es intensa, sin embargo, no se reportan daños a la salud, en tan solo dos meses de la temporada fuerte de incendios forestales, se reportan 10 incendios forestales, dañando casi 800 hectáreas.

Mientras no llueva habrá condiciones para incendios, por ello, las autoridades recomiendan a la población en general tener cuidado cuando se prendan fogatas en el campo debido a que la condiciones de la pradera son secas.

