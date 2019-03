Bajó la inflación por primera vez luego de diez años, reporta INEGI

Cd. de México, Marzo 07 – . La inflación durante febrero retrocedió 0.03 por ciento, consecuencia de una caída en el precio de los productos agropecuarios, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Dicho registro a la baja se cuenta como el primero en 10 años, abundó el órgano autónomo.

El crecimiento anual de 3.94 por ciento para el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INCP) ubica a la inflación en el rango del Banco de México (BdeM), algo que no había sucedido desde diciembre de 2016, previo a la liberación de los precios de las gasolinas.

El componente subyacente, que no contempla energéticos ni productos agropecuarios, incrementó 0.43 por ciento en el avance mensual y 3.54 por ciento de variación anual, mientras que el índice de precios no subyacente se redujo 1.38 por ciento ese mes y registró una variación con respecto al mismo periodo de 2017 de 5.25 por ciento.

Hubo una reducción en el costo de alimentos y bebidas no alcohólicas, así como muebles y artículos para el hogar; mientras se encareció el trasporte.

Los estados que registraron un menor costo de los productos con respecto a enero fueron Tlaxcala, Guerrero, Querétaro, Puebla y Chiapas. En contraparte Quintana Roo, Nayarit, Baja California Sur, Jalisco y Durango mantienen un menor ritmo.

Por otro lado, el Índice Nacional de Precios Productor (INPP) aumentó 0.02 por ciento mensual, con lo que alcanzó un alza de 4.52 por ciento a tasa anual.

Inegi destacó que hubo un incremento respecto a febrero de 2018 cuando las cifras fueron de 0.45 por ciento mensual y de 3.24 por ciento anual.

Por grupos de actividades económicas, el INPP para actividades primarias como agricultura y pesca, bajó 2.89 por ciento; para secundarias, que engloba las industrias, maquilas y construcción, ascendió 0.14 por ciento y el de terciarias, que involucra a los servicios, fue de 0.22 por ciento a tasa mensual.

