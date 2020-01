Bajo su responsabilidad, quien se niegue al Operativo Mochila: SET

Nuevo Laredo Express

Cd. Victoria, Enero 29 – . El 20 por ciento de las 5 mil 500 escuelas de la entidad -la mayoría de los municipios del sur- rechaza la implementación del “Operativo mochila”, que a partir de este miércoles pondrá en vigencia la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET).

Sin embargo, el titular de la dependencia, Mario Gómez Monroy advirtió que los padres de familia que no apoyen el “Operativo mochila” tendrán que firmar un acta de responsabilidad, en la que admiten su negativa a que se revisen las mochilas con los útiles escolares de sus hijos.

“El secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán ya dijo que cómo es posible que permitamos que en aeropuertos y en estadios nos revisen las mochilas, el equipaje, e incluso que nos hagan quitarnos el cinturón, pero cuando se trata de nuestros niños nos neguemos a colaborar con esta medida preventiva, que va encaminada a garantizar su seguridad”, lamentó Gómez Monroy.

El funcionario indicó que los padres de familia de las escuelas del sur de Tamaulipas consideran que el “Operativo mochila” es muy invasivo e incluso suponen que policías de la Secretaría de Seguridad Pública revisarán los útiles escolares de sus hijos.

“Ellos argumentan que es muy invasiva, y en algunos casos piensan que las revisiones las va hacer la Secretaría de Seguridad Pública; les decimos que no es así, que lo van a hacer los mismos padres de familia”, expuso.

Gómez Monroy reconoció que no podrán efectuar la revisión de mochilas en todas las 5 mil 500 escuelas donde estudian 800 mil alumnos -desde preescolar hasta carrera-, porque antes deberán explicar a los padres de familia que se oponen al operativo que serán ellos los que revisarán los útiles escolares de sus hijos.

“Vamos a platicar con ellos para que estén tranquilos, porque deben saber que se trata de un operativo en el que prácticamente ellos van a hacer las revisiones y no como ellos suponen”.

Reiteró que este miércoles los papás revisarán las mochilas de los niños, las mamás las de las niñas, los directores estarán como observadores y los policías de la Secretaría de Seguridad Pública solo estarán haciendo rondines en el exterior de las escuelas.

