Bajo un perfil político partidista y de retroceso la educación: SNTE  

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Abril 20 – . México urge el rescate de la educación rural en el país y de las bases filosóficas de la gran escuela, afirmó el profesor Arnulfo Alonso Lima, vocero estatal del Movimiento Democrático Nuevo Sindicalismo Sección 30 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE),

Deploró la pérdida del rumbo de la educación, la que se dio durante los sexenios de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, siendo entonces el modelo de México y que llegó a ser admirado en el Continente de Europa.

“Recordémoslo, México tenía los mejores libros de texto, hechos por verdaderos pedagogos. Sin embargo esto se rompió cuando el entonces presidente Luís Echeverría, adoptó pedagogos de Chile donde se vivió un estado de golpe”, dijo.

Reprochó que en los últimos 20 años se haya desprestigiado tan severamente al magisterio y perfilarse hacia una Reforma Educativa que dista de estar encausada por un verdadero pedagogo.

“Todo esto ha sido en detrimento de la niñez”, acotó.

Observó que del sexenio del presidente Luís Echeverría para acá, cada secretario de Educación ha querido privilegiar su propia reforma con puros recomendados y los daños han sido acumulados, los que finalmente lastiman el desarrollo.

“Han satanizado al magisterio. Péguenle a Elba Esther Gordillo (ex dirigente del SNTE) y no a la educación, la que ha quedado desprotegida. Cómo de igual manera se le pegó al sindicato petrolero por un mal liderazgo, pero no así a los trabajadores”, protestó.

Alonso Lima, dijo que no obstante el mal momento que pasa el Sector Educativo, México destaca con dos grandes pedagogos, José Narro y José de la Fuente, los que de ser considerados, mucho podrían hacer por ese rescate educativo.

“Es innegable que se sigue privilegiando el perfil político partidista, sea el poder federal, estatal o municipal”, dijo, para luego reprochar varios cargos otorgados en el sistema educativo por compromisos políticos

