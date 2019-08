Botan de la licitación a empresa que vendió las mochilas “patito”

Nuevo Laredo Express

Cd. Victoria, Agosto 28 – . La empresa Promo Pape de Occidente que el año pasado vendió al gobierno de Tamaulipas mochilas recicladas (piratas) no fue incluida en el proceso de licitación de este año, en el que se adquirieron 300 mil mochilas para el 40 por ciento del estudiantado.

En entrevista, el encargado del despacho de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET), Mario Gómez Monroy añadió que a dicha empresa, como otro castigo, se le redujeron los ingresos por haber vendido ese tipo de mochilas al gobierno estatal.

“Como castigo hubo una reducción en sus ingresos y aparte se le excluyó de la licitación de este año, ya no se le incluyó”, dijo, y aclaró que en esta ocasión un proveedor foráneo ganó la licitación.

“Por el tamaño del compromiso es un proveedor foráneo”, dijo, aunque no aportó el nombre de la empresa.

Sin embargo, dijo que para que esta vez no se repitiera la irregularidad del año pasado intervino la Contraloría estatal, mientras que el área de Administración se encargó de hacer la licitación de las 300 mil mochilas, cuyo costo ascendió a 80 millones de pesos.

“En este caso intervino la Contraloría y estuvo muy de cerca con los proveedores y también fuimos a visitar las plantas. En el caso del año pasado fue un error del proveedor y se le aplicó la fianza”, expuso.

De acuerdo con Gómez Monroy, las 300 mil mochilas estarán siendo distribuidas en los sectores de mayor marginación, con las que podrán cubrir al 40 por ciento de los más de un millón de estudiantes del nivel básico.

“Dependiendo del grado escolar la mochila trae cuadernos, equipo de geometría y equipo de apoyo; y hay de preescolar, primero, tercero, cuarto, sexto y de secundaria”, concluyó.

Me gusta: Me gusta Cargando...