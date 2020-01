Busca el transporte púbico subir tarifa cinco pesos al sur del estado

Nuevo Laredo Express

Cd. Victoria, Enero 02 – . Los concesionarios de transporte público de la zona sur van a retomar la petición de aumento a la tarifa con la llegada del 2020 de hasta 5 pesos en rutas consideradas como largas, lo cual dejarán en manos de las autoridades estatales.

“Vamos a retomar el tema del aumento del pasaje con los compañeros delegados de las rutas establecidas, me comentan se va a insistir en la petición a la Subsecretaría de Transporte y exigir el aumento”, declaró Gualberto Galarza Gamboa, director de Transporte en Altamira.

Detalló el funcionario y concesionario de transporte en la urbe industrial que “los compañeros delegados han señalado que el precio ideal sería un aumento de 3 pesos en las rutas cortas y 5 pesos en las rutas consideradas como largas”.

En los traslados cortos de la zona las rutas establecidas, ya sea coches y autobuses, cobran 9 pesos; sin embargo, rutas como la Tampico-Altamira, la cual va de un municipio a otro la tarifa es de 22 pesos.

En dichas peticiones se pretende involucrar a la Secretaría de Gobierno de Tamaulipas a cargo de César Verástegui Ostos, quien en el pasado ha recibido oficios de solicitudes formales de los concesionarios de la zona sur.

La solicitud de incrementos a las tarifas en la zona van enfocadas a la escalada de precios en productos diversos, como los combustibles, las refacciones de las unidades y las reparaciones, de acuerdo a los mismos trabajadores del volante.

Asimismo, dicha petición será retomada en un año en el cual las autoridades gubernamentales federales anunciaron un aumento al salario mínimo considerado como histórico y sin precedentes, el cual es del 20 por ciento.

Cabe destacar dicha solicitud a las autoridades tamaulipecas tiene por lo menos dos o tres años, a pesar de haberse realizado los estudios de impacto económico sobre la población, no se han autorizado. La modernización del transporte es uno de los pendientes

En la zona sur aún circulan unidades enfocadas a prestar el servicio de transporte público a la ciudadanía con detalles mecánicos, los cuales son reportados por los usuarios a través de plataformas de redes sociales.

Información de la Secretaría de Tránsito y Vialidad de Tampico detalla infracciones interpuestas a choferes de unidades de transporte público, las cuales son por exceder los límites de velocidad permitidos y no respetar señalamientos.

Tan solo en la semana comprendida del 23 al 30 de diciembre de 2019, se informó fueron infraccionados 50 unidades por no respetar los señalamientos viales. Otra de las quejas más frecuentes de los ciudadanos es por no respetar la petición de descenso en las diversas rutas.

