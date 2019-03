Busca Tamaulipas copias modelo de seguridad que aplica en Brasil

Nuevo Laredo Express

Cd. Victoria, Tamaulipas, Marzo 05 -. Ciudad Madero busca aplicar el modelo de reconstrucción del tejido social y mejoramiento de la seguridad que actualmente se implementa en sectores conflictivos de Brasil.

La directora de Turismo, Sandra Ibarra Gómez, aseguró que “en Brasil existen los llamados sambódromos y a través de estos que se insertaron en diversas ciudades que tenían problemas de delincuencia es como se logró reconstruir el tejido social y de estas experiencias nos queremos nutrir y aprender”.

En zonas irregulares y conflictivas conocidas como favelas se aplicó el esquema de cultura para atacar el aumento de brotes de violencia e inseguridad brasileña.

El primer contacto que tendrá este municipio tamaulipeco con las autoridades brasileñas será en la próxima edición del Carnaval Internacional Playa Miramar 2019 en una consejera de la embajada de ese país sudamericano visitarán la región del Golfo de México.

“Por ello le tenemos preparadas a la consejera de Brasil una agenda para que se relacione con empresarios de la zona -reuniones- enfocadas a explicar el modelo de reconstruir el tejido social”, explicó la entrevistada.

Detalló que no se trata de llevar sambódromos a Ciudad Madero sino de “aplicar medidas exitosas de Brasil en cuestión de cultura, tomar lo mejor que sea esta aplicación, replicarlo aquí, no el copia y pega, pero sí establecer cómo adaptar estos casos de éxito, quizá sambódromos no porque no es una música favorita -en los maderenses- pero sí replicar este modelo cultural”.

El Carnaval Internacional Playa Miramar 2019 arrancará el próximo jueves 7 al lunes 11 de marzo, teniendo como país invitado a Brasil con sus batucadas y danzas propias del Carnaval de Río de Janeiro.

“Es hacer un homenaje a uno de los países que es icono en carnavales mundiales, representan esta fiesta de los brasileños, en esta ocasión quisimos hacer un hermanamiento con Brasil, ya tenemos una relación establecida con la embajada de Brasil”, remató Ibarra Gómez.

