Cada vez más en riesgo los Juegos Olímpicos 2020 por la pandemia viral

París, Francia, Marzo 18 – . «Ninguna consideración del riesgo» o «irresponsable»: varias figuras del deporte mundial elevaron el tono, un día después de la decisión de seguir manteniendo en su fecha los Juegos Olímpicos 2020, a pesar de la pandemia del nuevo coronavirus.

«¿El COI nos pide que continuemos poniendo en peligro nuestra salud, la de nuestras familias y la de la gente, únicamente para entrenarnos cada día?», se preguntaba en Twitter la saltadora de pértiga griega Ekaterini Stefanidi. «No hay ninguna consideración del riesgo que nos imponen», añadió la campeona olímpica de Rio 2016.

El martes, la Comisión Ejecutiva del COI juzgó en una reunión telefónica «no necesario tomar decisiones radicales» sobre la cuestión de los Juegos Olímpicos, previstos del 24 de julio al 9 de agosto en Tokio.

«Toda especulación en este punto sería contraproducente», advirtió.

La decisión del COI sorprendió, en el mismo día en el que se anunció el aplazamiento de eventos emblemáticos del deporte como la Eurocopa y la Copa América de futbol, el torneo de tenis de Roland Garros o la clásica ciclista París-Roubaix.

«Creo que la insistencia del COI en mantener su línea, con tanta convicción, es insensible e irresponsable», estimó por su parte la exjugadora de hockey sobre hielo Hayley Wickenheiser, cuatro veces campeona olímpica con el equipo de Canadá y miembro del COI.

«Desde el punto de vista de los deportistas, no puedo más que empatizar imaginando la ansiedad y el desgarro que sienten en este momento», afirmó Wickenheiser en un comunicado publicado en Twitter.

«No entiendo por qué los Juegos no podrían ser retrasados unos meses», declaró al diario Le Soir otro miembro del COI, el belga Pierre-Olivier Beckers.

SITUACIÓN EXCEPCIONAL

Ante el aluvión de críticas, la instancia olímpica reaccionó este miércoles, admitiendo que «no hay solución ideal en esta situación».

«Es una situación excepcional que requiere soluciones excepcionales», declaró un portavoz del COI, en un momento en el que continúan reuniones entre el presidente de la instancia. los comités olímpicos nacionales y representantes de los deportistas.

«Hay que confiar en el COI», declaró Guy Drut, exministro francés de Deportes y miembro de la organización. «Por el momento, hacen lo máximo para que los Juegos tengan lugar en el momento previsto», señaló.

Como señal de esta voluntad, los torneos de clasificación olímpica (TQO) han tardado en ponerse en pausa. El de boxeo para los púgiles europeos, en Londres, se detuvo el lunes en su tercer día de competición.

El miércoles, un TQO de gimnasia previsto en Tokio los días 4 y 5 de abril fue anulado también debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Por el momento, únicamente un 57% de los 11.000 deportistas que deben participar en los Juegos están ya clasificados para la cita.

EL ESCEPTICISMO CRECE EN JAPÓN

«Démosnos tiempo para ver cómo evoluciona la situación, no estamos a dos semanas o a un mes», señaló el francés Martin Fourcade, recién retirado y cinco veces campeón olímpico de biatlón.

«Hoy no sirve de nada especular, estamos todavía lejos de los Juegos», añadió Fourcade, presidente de la Comisión de Deportistas de París-2024 y candidato a formar parte de la Comisión de Deportistas del COI en 2022.

Incluso en Japón, el escepticismo crece respecto a la disputa de los Juegos.

Un sondeo publicado el lunes por la agencia de prensa Kyodo muestra que el 69.9 por ciento de las personas preguntadas no creen que Tokio pueda albergar los Juegos Olímpicos según los planes previstos.

Otra encuesta, de la cadena de televisión pública NHK, realizada del 6 al 9 de marzo, subrayaba que el 45% de los japoneses estaban ahora en contra del mantenimiento de los Juegos Olímpicos según lo previsto, mientras que un 40% estaría a favor.

