Cae el piso en pleno show Jennifer López ante espectadores en Las Vegas

Las Vegas, Nevada, Septiembre 26 – . Jennifer López está entregando su alma y su corazón a los últimos conciertos que le quedan en las Vegas, luego de un año de presentaciones continuas en la llamada Ciudad del Pecado, pero durante su show del fin de semana, la cantante terminó literalmente en el suelo.

La intérprete de “let’s Get Loud” estaba tan emocionada con su presentación, que decidió correr a saludar de mano a algunos fans y en medio de la euforia trastabilló y fue a dar al piso.

Pero como buena profesional, J.Lo se levantó sin ningún problema y ni siquiera tuvo espacio para sobarse, pues siguió con el show adelante.

Jennifer López se cae durante su show en Las Vegas

La diva del Bronx sufrió una pequeña caída durante su presentación este fin de semana en Las Vegas, pero como la estrella que es, supo recuperarse con total naturalidad.

Y es que estando en pleno show se resbaló y se cayó, pero rápidamente logró ponerse de pie y seguir con el espectáculo, no sin antes esbozar una sonrisa hacia sus fans más cercanos.

Sin embargo, y como era de esperar, el momento no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó a través de las redes sociales. No obstante, la profesionalidad de J.Lo impresionó a quienes presenciaron la caída de la estrella. •

El video del momento le está dando la vuelta al mundo, y de seguro quedará para Jennifer como un recuerdo más de su residencia en Las Vegas “All I Have”, que le dejó muy buenos momentos y mucho dinero.

La presentación fue más especial aun para J.Lo, pues contó con la presencia de figuras como Selena Gomez, Becky G, Sofía Vegara y Jessica Alba, quienes no dudaron en compartir su emoción de ver en plena acción a su ídolo.

