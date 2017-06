Cae regiomontano por conducir a alta velocidad y traía 49 mil USA

Laredo, Texas, Junio 08 – . Una infracción vial, al circular a alta velocidad, fue la causa por la que a un regiomontano un oficial del Departamento del Sheriff lo detuviera y cuando revisaron su vehículo le encontraron 49 mil dólares en efectivo de cuya procedencia legal no pudo justificar.

El reporte indica que el hombre, cuya identidad no se reveló, fue interceptado a la altura de la milla 23 de la carretera interestatal 35 San Antoni-Laredo, Texas, a bordo de una vagoneta modelo 2016.

Durante el interrogatorio que realizó el oficial del Sheriff, el hombre cayó en contradicciones por lo que procedió a una revisión física del vehículo.

En el interior de la unidad fueron localizados 48 fajos de billetes de diferentes denominaciones que dieron un total de 49 mil dólares.

El hombre no fue arrestado pero la investigación continuará.

De acuerdo al Fisco federal estadounidense cuando un viajero transporte más de 10 mil dólares en efectivo deberá declararlos y en este caso el regiomontano dispone de un plazo para justificar la procedencia legal del numerario pues de lo contrario lo perderá y podría ir a la cárcel.

Martín Cuellar, Sheriff del Condado de Webb informó que ya son varios decomisos en lo que va de este año, cientos de miles de dólares en efectivo, muy posiblemente es dinero producto de algún delito.