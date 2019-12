Califica de “sospechoso” ACNL el concurso para obras federales

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Diciembre 10 – . Nada satisfactorio ni convincente es la opinión que guardan empresarios constructores de la localidad acerca de las tres primeras licitaciones de obra federales realizadas a nivel local, luego que sólo una de ellas fue otorgada y las otras dos fueron declaradas desiertas.

El recurso total de estas tres obras sería por un monto aproximado de 60 millones y cuyos beneficios alcanzarían a la ciudad, sin embargo sólo se aprobó una en el descontento de empresarios, declaró José Cruz de la Luz Paz, presidente de la Asociación de Constructores de Nuevo Laredo.

“No abundaron los representantes de la Federación sobre porqué fueron declaradas desiertas las otras dos obras, quienes sólo acertaron a mencionar que fue por falta de cumplimientos de requisitos”, dijo.

La convocatoria para el concurso de obras del Gobierno Federal, contempla un monto de 300 millones de pesos para Nuevo Laredo, dio inicio con las primeras tres por un total de 60 millones y sólo se autorizó una, en tanto el resto será en las siguientes semanas comentó.

“Es realmente sospechoso que sin más explicación se otorgue una de tres obras, lo que anteriormente no sucedía así, pues bien se podría suponer que la licitación fue manipulada para favorecer a alguna empresa foránea”, afirmó.

Asintió en la inconformidad que desató entre los empresarios de la construcción al declarar desiertas dos de tres obras, cuyos montos esperaban benéficos por la derrama que representa a la ciudad y sin explicación alguna simplemente no se dio.

De la Luz Paz, comentó la falta de transparencia en este concurso de obras, pues además de haber cambiado el formato súbitamente, hoy de forma directa lo realiza el Gobierno Federal.

“Antes llegaba al Municipio el recurso para obras federales, procedía a licitarlo y hora ya no, lo realiza de manera directa la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Urbano), cuyos resultados solo indican la adjudicación, más no cuando es declarada desierta la obra”, asentó.

Me gusta: Me gusta Cargando...