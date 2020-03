Calma, pide Siboldi en el Cruz Azul luego de alcanzar el liderato

Cd. de México, Marzo 04 – . Tras las primeras dos jornadas del Clausura 2020, Cruz Azul marchaba último lugar del torneo, y ahora lo hace como primero. Sin embargo, Robert Dante Siboldi guarda la compostura y pide calma por el actual liderato celeste ya que para mantenerse en la cima deben recordar los momentos en los que la pasaron mal.

Es darse una vuelta por el pasado siempre, eso nunca te deja perder el piso. Si te das una vuelta por el pasado ves que hace cuatro meses no calificamos, hace siete era un caos, no hay que perder de vista a dónde queremos ir, pero sin perder de vista por lo que pasamos”, mencionó.

Por otra parte, afirmó que el primer lugar de la tabla es para los aficionados, pero que están conscientes que no significa nada y que solo es una motivación más para seguir trabajando.

“Estamos en construcción, llega el liderato en la fecha 8, pero aspiramos siempre a los primeros lugares, pero es mérito de los jugadores. Si me dijeran que el liderato me va a dar el campeonato ahí sí estaría contento, pero por el formato de competencia sólo es motivante, estamos empatados con América y a cuatro puntos del octavo lugar, cualquiera puede ser líder, no podemos aflojar, pero para el aficionado debe ser importante y es lindo”, señaló.

Finalmente, el estratega respondió a los señalamientos que lo han apuntado de defensivo y que busca cerrar los partidos muy pronto, a lo que Siboldi respondió que si ha habido esas circunstancias ha sido mérito del rival, pero que él siempre predominará con una idea ofensiva.

“Sé cómo juega este equipo, como debe jugar, yo busco más hacer los goles y no la diversión de la gente, la gente se divierte cuando el equipo hace goles. A la directiva le gusta que tengamos la pelota, que salgamos a proponer en cualquier cancha, el hacer la mayor cantidad de goles respetando al rival, pero es el objetivo que debe de tener este club, lo hemos hablado un montón de veces y sabemos cómo debe jugar este equipo, por más que hagamos un gol o tres, siempre les digo que vamos por más, hoy solo hablan de que Morelia tuvo el empate, pero nosotros tuvimos para meter el cuarto, quinto, sexto y de eso no se acuerdan”, cerró.

