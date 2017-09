Canelo va sobre Golvkin en nuevo intento de lograr “la pela del año”

Cd. de México, Septiembre 15 – . La que se perfila como la pelea del año finalmente llegó. La noche de este sábado el mundo del pugilismo buscará escenificar una velada inolvidable, donde dos de los mejores boxeadores de la actualidad pelearán por la supremacía del orbe.

El kazajo Gennady GGG Golovkin expondrá sus títulos mundiales de peso mediano del CMB, AMB y FIB ante el tapatío Saúl Canelo Álvarez, en la T-Mobile Arena, de Las Vegas, Nevada.

En una fecha por demás significativa para nuestro país, así como para el boxeo, Canelo (49-1-1, KO’s 34), peleará por octava ocasión en Estados Unidos dentro de los festejos de las fiestas patrias, arrojando una marca de seis triunfos y una sola derrota, misma que sufrió ante Floyd Mayweather en 2013; además, tratará de ganar por segunda ocasión en su carrera el cetro de las 160 libras.

Me he preparado como nunca y vengo con el ánimo a tope. Después de vencer a Golovkin nadie podrá decir que no soy el mejor boxeador del momento. Espero que mi oponente llegue preparado y que dé lo mejor de él para que sea una gran pelea”, expresó Álvarez a medios estadunidenses el miércoles, durante su última conferencia de prensa.

Por su parte, Golovkin, quien peleará por primera ocasión en Las Vegas, realizará la décimo novena defensa del título mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que consiguió en 2010 y estará a una defensa de alcanzar la cifra histórica de la división que tiene hasta el momento el norteamericano Bernard Hopkins, con 20.

No todos los días se tiene la oportunidad de enfrentar a un peleador como Álvarez. Ésta es la pelea que siempre esperé. Quiero darle a la gente un buen show. Y no cabe duda que el salir con la mano en alto este sábado será un sueño hecho realidad”, dijo Golovkin, también en esa conferencia de prensa.

De acuerdo con el sistema computarizado para estadísticas de boxeo Compubox, Golovkin, lanza 65.4 golpes en cada round, 10 más que el promedio de la división, además, ocupa el primer lugar en jabs efectivos lanzados con 10.6 por cada episodio.

Álvarez, quien es señalado como un gran contragolpeador, envía un promedio de 42.2 golpes por round, teniendo una efectividad de golpes de poder del 10.8%. mientras que defensivamente, de sus últimos cinco rivales, Liam Smith y Amir Khan le conectaron más del 25% de los envíos.