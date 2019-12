Casi se ahoga el ilusionista Pedro Volta durante riesgosa presentación

Cd. de México, Diciembre 17 – . El ilusionista Pedro Volta fue atendido después de perder el sentido mientras estaba sumergido en un tanque lleno de agua, del que tenía que escapar, en un truco transmitido en vivo durante el programa Got Talent de España.

Algo falló en el número de escapismo que Volta intentaba en las semifinales del concurso de televisión; con las manos atadas y camisa de fuerza, pasó más de un minuto y medio bajo el agua hasta que lo auxiliaron, ante las miradas atónitas del público.

El personal médico que lo atendió logró que recuperara el conocimiento, luego de sufrir convulsiones. Momentos de tensión se vivieron en el set, hasta que el mago salió del tanque por sus propios medios.

Tras el episodio, el ilusionista dijo que estaba todo bajo control. Explicó que el reto era muy difícil, por lo que, aseguró, no voy a hacer este número más, porque he superado mi miedo».

La misma situación la había vivido en noviembre de 2018, cuando Pedro Volta perdió el conocimiento mientras presentaba su acto en el Festival Internacional de Magia de la localidad española de Navacerrada.

