Causa de detención de mujer que atentó a Obama, ¡un pelo de gato!

Una mujer de Houston fue arrestada y acusada de enviar explosivos con la intención de matar al ex presidente de los Estados Unidos Barack Obama y al gobernador de Texas, Greg Abbott, por culpa de su gato.

Los investigadores del FBI descubrieron que Julia Poff había enviado a los funcionarios explosivos armados en su casa porque se encontraron pelos de uno de sus gatos en una etiqueta, informó el sitio USA Today.

Poff, de 46 años, envió en octubre de 2016 tres paquetes con dispositivos explosivos: uno al entonces presidente Obama, otro al gobernador Abbott y el tercero al edificio de la Administración de Seguridad Social de Baltimore, en Maryland.

En el paquete dirigido al gobernador -el único de los funcionarios que llegó a abrir su encomienda- había una etiqueta destruida que tenía la dirección de Poff y pelos que resultaron ser de uno de los dos gatos de la mujer.

Para colmo de males, la mujer construyó el explosivo con una caja de cigarrillos que tenía una etiqueta que decía que eran de Texas, un celular y la tapa de un contenedor de salsa.

Poff había comprado con tarjeta de crédito los cigarrillos en una tienda de Houston, Texas, y los dos tipos de polvo explosivo que contenía la caja estaban presentes también en la casa de la mujer.

Tras ser arrestada, Poff explicó que quería vengarse de Abbott porque no le concedió cuota alimentaria de su ex marido cuando era fiscal en Texas, antes de se gobernador, mientras que su encono con Seguridad Social era por no tener pensión.

En el caso de Obama sólo explicó que no le caía bien.

