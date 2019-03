Celebra comercio internacional en Washington “Día de Laredo”

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Marzo 07 – . Las ciudades hermanas de Nuevo Lardo y Laredo, Texas, de nueva cuenta fueron ejemplo de hermandad, esta vez en la ciudad de Washington, D. C. donde se celebró el “Día de Laredo”.

Una comitiva de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo (AAANLD) y the la Association of Logistics Forwarding Agents (ALFA), estarán esta semana en la capital de Estados Unidos en el marco del llamado “Día de Laredo”.

“Estamos representando a la Asociación de Agentes Aduanales y a Los Dos Laredos aquí en Washington, donde las autoridades y organismos estamos promoviendo las ventajas competitivas de este puerto aduanero y la importancia que representa para México y Estados Unidos” afirmó el Agente Aduanal Dionisio González de Castilla.

Al inicio de la semana, los Agentes Aduanales sostuvieron una reunión con el Enlace del Congreso de Estados Unidos, Melissa Meyer con quien intercambiaron puntos de agenda para posteriormente reunirse con el diputado norteamericano representante del Departamento de Transporte de Estados Unidos, Anthony R.Bedell.

Fue el pasado martes cuando los representantes de esta comunidad se reunieron también con el Congresista Henry Cuéllar y con el Director de Carga y Seguridad del Customs and Border Protection, James, Swanson con quienes coincidieron en la importancia del puerto de Los Dos Laredos para impulsar el progreso y la competitividad binacional.

En el grupo de Los Dos Laredos, aún en actividad en Wshington, destaca la presencia de los Agentes Aduanales, Dionisio Gonzáles de Castilla, Arturo Domínguez y Rafael Dueñas, de la AAANLD y ALFA, autoridades del Gobierno de Nuevo Laredo y Laredo Texas, así como del estado de Tamaulipas, el Laredo Chamber of Commerce, TAMIU, empresarios mexicanos y organismos de comercio exterior.

