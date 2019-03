Celebra en grande Pedro Fernández sus 40 años de trayectoria artística

Cd. de México, Marzo 19 – . Acompañado de mariachi y en algún momento por el trío Los Dandys, Pedro Fernández deleitó al público que asistió al concierto para celebrar 40 años de trayectoria artística.

El mariachi que formó los colores de la bandera inició la velada con su sonido vernáculo, para luego aparecer Pedro Fernández con su traje de gala en negro y abrir con el emblemático tema La verdolaga.

“Gracias, buenas noches”, saludó Pedro para luego entonar una balada llevada al mariachi como Los hombres no deben llorar y que el público coreó de principio a fin, haciendo segunda a quien como niño protagonizó la película La mochila azul.

Luego deleitó al público con un popurrí en el que incluyó Lluvia de plata, Deseos y delirio, y Amiga por favor, temas con los que invitó a los presentes a abrir la memoria y luego ligarse a un éxito de Rocío Dúrcal y del cantautor Juan Gabriel: Cuando te vayas, que fue de los primeros momentos cumbres en el show.

Después de un momento romántico, Pedro Fernández decidió elevar el ánimo del público con uno de los temas que lo han impulsado en su carrera, como El aventurero.

El público disfrutaba cada momento y Pedro los complacía. Les preguntó: “¿Le seguimos? Pues claro, porque acabamos de empezar. Esta noche es especial porque están las fans más hermosas, mis amigos, mis compadres y todos ustedes”, comentó.

Así interpretó temas como Si tuviera que decirlo, Celosa, Como ella, para seguir con un popurrí de los temas de las telenovelas que ha protagonizado.

Así interpretó Cachito de cielo, Hasta el fin del mundo y Hasta que el dinero nos separe.

Regaló otro popurrí, esta vez de temas que marcaron su adolescencia artística como El ganador, Muñeca de ojos de miel, Maniquí y Coqueta, que la gente coreó para luego ligarse a Perdóname mi amor por ser tan guapo y No que no.

Además de estar acompañado por numeroso mariachi, Martín Cuevas, como es su nombre de pila, llamó al trío Los Dandys para cantar Caprichosa, Tres regalos y Gema, además de Así es un mexicano, Arránquense muchachos, Debajo del sombrero y Si te vas.

En el concierto por sus 40 años de trayectoria artística Pedro Fernández supo manejar la diversión del público al cantar otro popurrí con temas como No quiero olvidar, Lluvia de media noche, Dile a las estrellas y La pelusa, está vez acompañado del grupo Súper Lamas.

Pedro cerró con éxito su presentación al hacer corear a 12 mil 600 personas los temas muy mexicanos que forman parte de su reprtorio, como son El siete mares, Eres toda una mujer, Me enamoré de una mujer casada, Bésame morenita, La mujer que amas, Mi forma de sentir, Me encantas, Amarte a la antigua, Yo no fui y La mochila azul, no sin antes deleitar con el último popurrí con canciones como Quién, Dime mi amor y Sin verte.

Me gusta: Me gusta Cargando...