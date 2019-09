Chivas está tocando fondo; Tomás Boy dice ha tenido peores momentos

Cd. de México, Septiembre 25 – . Luego de la goleada ante Pachuca, el defensa Antonio Briseño reconoció que Chivas

Chivas del Guadalajara

llegó a una situación en donde se tocó fondo, esto de cara a la visita al América este sábado.

Estamos avergonzados, en una situación donde se está tocando fondo en el sentido de que no se pueden permitir estas cosas. Fueron errores puntuales. Si seguimos cometiendo esto, nadie nos va a levantar, puede venir Pep Guardiola, el que sea, el presidente del mundo, pagar cantidad de dinero, pero si no nos concentramos, será difícil”, dijo.

Tras el error en el tercer gol de los Tuzos, el defensa tiene claro que se pueden venir modificaciones para el juego ante el América y si es necesario que vaya a la banca, lo aceptará.

“Todo mundo puede cometer errores, si piensa que es necesario, adelante, es por el bien del equipo. Creo que en los primeros partidos había hecho un buen trabajo, aceptable, donde me mantenía como titular y con este error puede pasar cualquier cosa y estoy dispuesto a seguir trabajando para mejorar”, indicó.

–HE TENIDO PEORES MOMENTOS, DICE TOMAS BOY–

Tras caer por goleada ante Pachuca, el estratega de Chivas, Tomás Boy, está consciente de que ante los malos resultados de un equipo, los entrenadores están con la maleta lista y que en el Rebaño la presión por los resultados va en aumento partido a partido y, sin embargo, él sigue confiando en su equipo.

No lo sé, he tenido otros momentos peores con otros equipos en el sentido de los resultados, aquí el funcionamiento me gusta, juega bien y es mejor que muchos adversarios, esto que sucede quiere decir que no estamos tan bien como creo, pero los entrenadores siempre estamos con la maleta lista, ya sabemos que así es, si yo me dedico a esto es por eso, pero vamos a ver, yo creo mucho en este Guadalajara, perdónenme”, reconoció.

Ante la posibilidad que existe de caer ante América y ser destituido, el ‘Jefe’ Boy estableció que no piensa mucho en ese panorama y remarcó de que no cree que exista la posibilidad de que su equipo pierda ante las Águilas.

“No lo sé, no pienso demasiado en eso, pero para contestar algunas inquietudes puedo decir que todo es posible. No lo creo, así lo creo con todo el respeto que me merece el América y su entrenador y su trayectoria y todo lo que sea, pero no creo que nos ganen”, agregó.

LE RESPONDE AL PIOJO

Luego de que en días pasados el estratega del América, Miguel Herrera señalara que el director técnico de Chivas, Tomás Boy no ha ganado ningún título como estratega en 30 años de carrera, el técnico del Guadalajara aseguró que ya ha ganado un campeonato de Super Liga y que no puede determinar si Herrera es un buen técnico o no, pero sí le deseó suerte para el duelo del sábado, donde se verán las caras en el Clásico Nacional.

“Tener títulos es una cosa muy padre, yo tengo un título de Súper Liga, no Interliga. Pero qué padre no, él tiene dos títulos de Liga, yo lo felicito, no podría determinar si es un gran entrenador o no, pero es un entrenador que ha tenido mucho éxito, le deseo lo mejor de las suertes y vamos a ver el sábado qué tal”, señaló.

