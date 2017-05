Chivas-Tigres, con un Matías de unificación y un Tuca de reinado

Cd. de México, Mayo 24 – . Matías Almeyda en Azul, Argentina, vivía en una casa con dos habitaciones y un baño. En un cuarto dormían sus padres y en el otro él con sus dos hermanas.

Antes de dormir, al ser el más chiquito, era el último en ir al baño. “Siempre me tocaba la tapa calientita”, dice en el libro Alma y Corazón, su biografía autorizada. En ese pedacito de terreno conoció la importancia de la unión de grupo, misma que ha tratado de inculcar en los tres equipos que ha dirigido: River Plate, Banfield y Chivas.

“En el futbol se suele decir: adentro de la cancha todos se matan por el otro. Y es mentira. Si yo no te saludo bien, no te voy a dar la pelota bien, por eso me gusta fomentar la unión y la charla”, explica el actual entrenador de Chivas, en su biografía,

Almeyda, en Argentina, promovió la convivencia entre David Trezeguet, Fernando Cavenaghi y Chori Domínguez, usando la bandera, el escudo, la playera, de River Plate como el pretexto. En el Guadalajara cambió el discurso, tomó a un equipo que estaba en posiciones de descenso y les dijo que ellos peleaban no sólo por un equipo, sino por un país que se “sentía representado por 11 mexicanos”, comentó.

Así sucedió en la final contra Morelia, en la Copa, Matías Almeyda les dijo a sus jugadores: “el himno lo van a cantar con amor propio, mostrando que son puros mexicanos y que los mexicanos pueden”.

Matías heredó de sus padres el concepto de familia como tribu, el de estar siempre unidos aun en las malas. Así como reúne a toda su familia, casi 40 personas, en las festividades decembrinas, también busca que haya camaradería en los equipos que dirige.

atías Almeyda se ha destacado por trabajar en la integración. Este equipo se ha destacado por la unión que tiene. Corremos parejo todos, todos buscamos un objetivo. Confío en cada compañero del equipo y ellos confían en mí. Ésa es la clave del equipo, la unión que forjamos”, dice Edwin el Aris Hernández, lateral del Guadalajara.

–EL REINADO DE EL TUCA—

En el torneo Bicentenario 2010, Ricardo Ferretti cerró su ciclo en Pumas y al siguiente semestre inició a construir su reino en la Sultana del Norte. En siete años al frente de los Tigres, el equipo regio se ha convertido en el más ganador de la Liga MX y el segundo con más participaciones en liguilla.

Desde el Apertura 2010, año en que llegó Ricardo Tuca Ferretti, por tercera ocasión, a los Tigres, el equipo regio ha clasificado en 11 de 14 participaciones posibles en liguilla, sólo una menos que el América. Ha participado en cuatro finales de liga: tres ganadas, y una perdida (viene otra por disputar).

El autoritarismo de Tigres en la Liga MX se ha reflejado en los títulos de liga. En siete años de Tuca como técnico de los felinos, tienen tres campeonatos de liga y podrían ser cuatro, en caso de que derroten en la final a Chivas. Le siguen América, Santos y León, con dos campeonatos.

La gestión de Ferretti ha superado al histórico Carlos Miloc, quien consiguió dos títulos en la institución regia, los únicos hasta antes de Tuca.

Tenemos la confianza en el compromiso y la capacidad del cuerpo técnico y de los jugadores que salen al campo a rendir su trabajo”, dijo Alejandro Rodríguez, presidente de los Tigres.

Ferretti, en caso de derrotar a Chivas, se convertiría en el técnico con más títulos ganados en liguillas. Hasta ahora, está empatado con Manuel Lapuente y Víctor Manuel Vucetich, con cinco títulos.

El cuerpo técnico es de mucho recorrido; es difícil que un bache haga que se te descarrile el tren, creo que la máquina y los vagones están sólidos. Vamos caminando para adelante muy firmes”, comentó Rodríguez, cuando Tigres perdió la final de Concachampions y todavía no conseguía su boleto a la liguilla.

El trabajo del Tuca llevó a figurar a los Tigres en planos internacionales. El equipo que representa la Universidad de Nuevo León llegó a la final de la Copa Libertadores en 2015 y luego, dos veces, tuvo la oportunidad de consagrarse como monarca de la Concachampions. Perdió los tres títulos.