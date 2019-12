Choque América y Morelia no evita asomar una pugna de rencor

Cd. de México, Diciembre 03 – . El América ya aprobó el examen más difícil que, en el papel, se le podía presentar en la liguilla: eliminar a los Tigres. Para semifinales, el entorno cambia completamente, pues ahora llega como victimario, midiéndose ante un equipo que no acostumbra a ganarle a los azulcremas, el Morelia. Los purépechas han vencido únicamente en uno de sus últimos once encuentros ante las Águilas, pero han demostrado que en liguilla y ante los de Coapa, los roles pueden cambiar.

El América y el Morelia escribirán su sexto capítulo en la historia de la fiesta grande. La enemistad entre estos dos clubes ya se ubica en un escalón encumbrado, luego de múltiples combates en la lucha por el título.

Monarcas lleva la batuta en enfrentamientos de estas instancias, pues se han visto en cinco ocasiones, con saldo de tres triunfos y dos para los capitalinos, incluyendo el último choque en fiesta grande, en el Apertura 2012, en donde finalmente Tijuana fue campeón. El América únicamente ha alzado el título en una ocasión cuando previamente se mide ante los purépechas en la liguilla, y fue en la ya lejana temporada 1987-1988, cuando se gestó este antagonismo eliminatorio con todo y polémica, pues los michoacanos ya estaban en los vestidores pensando que ya habían ganado la eliminatoria, pero tuvieron que regresar a disputar una tanda de penales que ganaron los crema.

En las tres siguientes disputas avanzó el Morelia (Verano del 97, Apertura 2007 y Clausura 2011), hasta que el equipo, que ya dirigía Miguel Herrera, cobró revancha en 2012.

Monarcas, que busca su segundo campeonato de liga casi 20 años después, se medirá ante un América que en los cuartos de final dejó claro quién es el grande de la fiesta.

“Volví porque quiero ser campeón”

El guardameta del América, Guillermo Ochoa, no quiere terminar su carrera sin alzar otro título con las Águilas.

“Regresé al América porque quiero volver a ser campeón con este club, ese fue mi motivo principal para retornar. Quiero que mi familia comparta conmigo lo que significa este club”, dijo en entrevista para la Liga MX.

Paco Memo aceptó que era feliz en el Viejo Continente, pero siempre anheló volver a sus raíces.

“Quería volver a México, estar en mi tierra, lo disfruto cada día. El primer pensamiento que tuve al volver, fue cuando me despedía del América. Recordé mucho ese momento cuando volví, porque estar aquí es como estar en mi casa”, finalizó.

