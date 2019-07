Cierren Puente en Del Rio ante el temor de cruce masivo de cubanos

Ciudad Acuña, Coahuila, Julio 17 – . Alrededor del mediodía del martes elementos del Departamento de Aduanas y Control Fronterizo (CBP por sus siglas en inglés) cerraron el puente internacional que conecta a la ciudad de Del Río, Texas, con Ciudad Acuña, Coahuila.

Los agentes activaron la alerta cuando un grupo de ciudadanos cubanos se acercaron a la zona de aduana, donde eran esperados por una valla humana anti disturbios y alambre de púas.

Malinterpretaron porque aquí nadie quiso hacer una huelga, ni un motín; solamente queríamos aclarar unas dudas como ¿cuántas personas estaban pasando diariamente, por qué el proceso se demoraba un poquito?, pero ya fue solucionado el problema”, explicó Artemio Sánchez, ciudadano cubano en espera de asilo político estadounidense.

El cierre del cruce internacional entre Coahuila y Texas se demoró por al menos 30 minutos, mientras las autoridades norteamericanas despejaban las dudas de los extranjeros, quienes están desesperados porque se resuelva su situación migratoria.

Que nos ayuden en este proceso que estamos necesitados de brincar, me entiendes, porque aquí no hay muchas condiciones. Nos han ofrecido el pueblo mexicano mucha atención, pero no hay las condiciones favorables”. Artemio Sánchez, ciudadano cubano en espera de asilo político estadounidense.

Más de 300 migrantes de distintas nacionalidades, en su mayoría cubanos, haitianos y africanos se encuentran varados en Ciudad Acuña, en un campamento donde esperan ingresar a Estados Unidos por la vía del asilo político.

