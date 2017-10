Cimbra el Zócalo evento y reclamo de miles por abandono de gobernantes

Cd. de México, Octubre 09 – . Los gritos de México, México, México! retumbaron ayer en el Zócalo capitalino durante el concierto Estamos Unidos Mexicanos, que reunió a más de 170 mil personas y puso al país en la mirada del mundo.

El momento más emotivo fue cuando con el puño en alto los asistentes guardaron un minuto de silencio en tributo de las víctimas de los sismos y enseguida las decenas de miles de voces entonaron al unísono el Himno Nacional.

En el espectáculo, el poder de la mujer quedó en las voces de Julieta Venegas, Carla Morrison y Mon Laferte, quienes coincidieron en el abandono de los gobernantes ante las tragedias e instaron a cambiar y tener mejores autoridades. Hay que apoyar en la reconstrucción y votar por gente decente, expresó Venegas.

Más grandes que un terremoto

El maratón artístico se inició a las 17 horas con Bronco y su vocalista Guadalupe Esparza, quien expresó: Es tiempo de abrazarnos y amarnos y gritarle al mundo que los mexicanos somos más grandes y fuertes que un terremoto.

La agrupación comenzó a animar el espectáculo a pesar de la pertinaz lluvia que caía, la música hizo mover a miles de cuerpos con Que no quede huella y Sergio el bailador.

Los antiguos palacios y edificios que rodean la gran plancha de asfalto –todavía adornados con los colores patrios– fueron testigos de la emoción de los asistentes, quienes durante la proyección de imágenes sobre la destrucción causada por los sismos comenzaron a cantar al unísono Cielito lindo y luego aplaudieron al rítmico grito de México, México, México. Tampoco faltó el grito de fuera Peña, fuera Peña.

En tanto, en uno de los escenarios ya tocaba Camila las canciones Mientes y Abrázame, con las que agradecieron la presencia de las miles de personas.

El espectáculo siguió con Carlos Rivera, quien provocó cientos de suspiros con sus interpretaciones, para dar paso a un video de Coldplay, que hizo gritar a miles de asistentes.

Subieron las emociones y los intérpretes halagaron la fortaleza y la actitud guerrera de los mexicanos. Julieta Venegas, Sin bandera, Rock en tu Idioma, Carla Morrison y Ha-Ash prendieron los ánimos.

Después del emotivo minuto de silencio y el Himno Nacional, apareció Pepe Aguilar con temas aún más tradicionales, como México lindo y querido, Me cansé de rogarle y Cielito lindo, que lo han colocado como uno de los cantantes más queridos por el público. A partir de ese momento todos los artistas fueron recibidos y despedidos con efusivos gritos y aplausos.

Jarabe de Palo y su canción La flaca, Emmanuel y Mijares con sus éxitos, Juanes y A Dios le pido, Timbiriche y los sensuales bailes de Chayanne subieron el tono al concierto.

Roger Waters y Bunbury

Más ovaciones recibió Roger Waters en un video en el que dedicó Wish you were here a México y la presencia de Enrique Bunbury con mariachi en uno de los escenarios puso frenéticos a sus seguidores, con Aunque no sea conmigo.

Mon Laferte también hizo suyo el escenario y cantó con Juanes: Quiero pedir un aplauso fuerte para los héroes y rescatistas, quienes ayudaron en los desastres. Señores gobernantes, deberían sentirse orgullosos de su pueblo y su gente.

Casi para cerrar el megaconcierto, Miguel Bosé ofreció un abrazo solidario y propuso que se siga dando apoyo a las víctimas del terremoto. El español interpretó Nena, Aire soy (con Ximena Sariñana), Nada particular y Amante bandido.