Clama Emma Coronel desde EU, por la pésima salud de “El Chapo”

Cd. de México, Abril 18 – . Una nueva audiencia de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán tuvo lugar en la corte federal de Brooklyn. Allí estuvo presente como es costumbre, su esposa, Emma Coronel, quién por primera vez se dirigió a la prensa para denunciar la precaria condición de salud de su marido.

Mi preocupación es nada más su salud, porque sé que está muy mal psicológicamente y que se siente muy mal, por lo que me han dicho los abogados; es lo que me preocupa, pues como va allegar a un juicio bien si estatal de salud”, comentó.

Su abogado, Eduardo Balarezo, requirió que se le haga una evaluación psicológica para determinar si está apto para enfrentar su juicio.

Nosotros creemos que él está mal, ahora, y eso también puede afectar cómo lo defendemos y si lo podemos defender, si él tiene competencia para seguir adelante”, comentó Balarezo.

Solo las hijas menores de “El Chapo” tienen permiso para visitarlo. Su confinamiento en solitario podría estar debilitándolo.

Tengo 15 meses que no lo veo, lo veo en la corte nada más. No tengo ningún tipo de comunicación con él, ni por teléfono, ni llamadas; no sé porque no me han autorizado ni visitas ni llamadas. Los únicos que lo ven son las niñas y los abogados, pero yo no he tenido ningún tipo de comunicación con él hasta ahorita”, agregó Coronel.

En esta diligencia también trascendió que la fiscalía no podrá aportar más pruebas en su contra después del 18 de mayo y que podrían requerir que el abogado que representa a “El Chapo” se convierta en un testigo del caso y expliqué el origen de los fondos con que le pagan sus honorarios.

El juez va a tomar en cuenta la posición a la moción del gobierno que quiere usar los pagos legales contra el señor Guzmán porque eso los va poner en una situación donde posiblemente tenemos que ser testigos de él o abogados de él, perdón, pero no podemos hacer las dos cosas y eso puede afectar el juicio en septiembre”, detalló Balarezo.

Cerca de 1000 personas serán convocadas como posibles jurados y solo 12 titulares y 6 suplentes serán seleccionados el próximo 5 de septiembre, fecha en la que comienza el juicio y donde comenzarán a decidir el futuro del ex jefe del cartel de Sinaloa.

La próxima audiencia se ha fijado para el próximo 30 de mayo donde se revisarán las nuevas evidencias presentadas por la fiscalía.

