CNDH; No es suficiente que Marina reconozca ataque a familia en N. Laredo

Cd. de México, Abril 10 – . El reconocimiento de la Secretaría de Marina (Semar) como responsable del ataque contra una familia en Tamaulipas no impedirá que continúe la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), advirtió su presidente, Luis Raúl González Pérez.

Entrevistado al término de la presentación del estudio sobre “Protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos”, el ombudsman nacional explicó que a partir de que se dio a conocer el ataque a la familia Flores Ruiz, desde un helicóptero, el organismo inició un expediente de oficio que tendrá que concluirse.

Tras calificar como “importante” el comunicado emitido por la Semar, luego de que un peritaje de la Procuraduría General de la República (PGR) demostró la participación de personal de esa dependencia en los disparos contra la familia de Nuevo Laredo, González Pérez sostuvo que eso “no es suficiente”, por lo que se agotará la investigación.

El reconocimiento de responsabilidad “es importante, pero no es suficiente, porque se tiene que analizar la reparación de daño integral, conocer exactamente la verdad de los hechos”, destacó.

El presidente de la CNDH reconoció como positivo que se admitiera “esta falta, digamos circunstancial, de cuidado”, pero es importante, subrayó, que “se finquen las responsabilidades que correspondan”, con la finalidad de que sirva como garantía de no repetición”.

González Pérez aclaró que no está anticipando que los marinos cometieron violaciones de tipo “doloso o culposo”, pero el reconocimiento público, recalcó, “hay que complementarlo con acciones que permitan evitar este tipo de incidentes”.

Añadió: “Nadie está en contra de que se persiga el delito, pero hay que ser congruentes en que tiene que tener cuidados, para evitar que personas ajenas a los conflictos puedan verse inmersas en estas circunstancias”.

De igual manera, anunció que en los próximos días la CNDH presentará “las bases que debería contener la agenda de los derechos humanos”, misma que será entregada a los candidatos y la candidata presidencia.

Señaló que está en la mejor disposición de reunirse con los aspirantes a la presidencia, y dijo que la agenda de derechos humanos será extensiva para el conocimiento de candidatos a gobernadores, presidentes municipales y legisladores, porque “la agenda de derechos humanos debe ser transversal para todo funcionario público”, de acuerdo con el artículo primero de la Constitución.

Familia exige disculpa pública

El pasado viernes 6, después de conocerse el comunicado de la Semar, el representante de la familia Rojas Ruiz, Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, manifestó que los afectados solicitarán una “disculpa pública (…) por el fallecimiento de tres de sus integrantes, dos de ellas menores de edad, por la insistencia en criminalizar a la familia”.

En entrevista con Apro, el defensor aseguró que después de hablar con el padre de la familia, Efraín Flores, quien resultó lesionado junto con una sobrina menor, se concluyó que los afectados no tienen entre sus prioridades una indemnización, como anunció la Semar, sino que “lo más urgente es la atención médica para él y su sobrina, el tratamiento psicológico para la familia, obviamente el esclarecimiento de los hechos, y de manera muy particular tener la tranquilidad de no verse perseguidos o ser víctimas de actos de represalias por lo que ha sucedido. Ellos tienen miedo de que volviendo a su casa otra cosa pueda pasar”, abundó.

