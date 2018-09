Cobra alcaldesa venganza de un caimán que devoró a su mascota

Livingston, Septiembre 20 – . Una abuela mató a tiros a un caimán de casi 4 metros después de que la bestia de 270 kilos devorara a su caballo miniatura, informaron medios locales. Judy Cochran, quien es la recién elegida alcaldesa de Livingston, Texas, dijo que mató a la colosal bestia en su granja familiar en la cercana Goodrich.

Judy le dijo al Houston Chronicle : Un disparo en la cabeza y se hundió. “Por lo general, hacen una tirada de muerte en vueltas una y otra vez, pero esta vez no.

Creemos que este es el cocodrilo que se comió uno de nuestros caballos en miniatura hace varios años; por más grande que este cocodrilo, podría haberlo comido fácilmente. “Por lo general, los cocodrilos no nos molestan, pero hemos estado buscando al animal”. Cochran insistió en que la criatura, que pesaba 263 kilogramos, no se desperdiciará.

Moye Taxidermia lo procesará. Comeremos la carne, montaremos la cabeza y tendremos la parte trasera de la cola en mi oficina, explicó.

