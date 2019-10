Codo con codo, Joker y El irlandés por la “Rana Dorada” en Polonia

Cd de México, Octubre 22 – . Las películas El irlandés, de Martin Scorsese; Joker de Todd Phillips; y Un oficial y un espía, de Roman Polanski competirán por la Rana Dorada en el Festival Internacional de Cine Camerimage de Polonia.

El encuentro cinematográfico, que se llevará a cabo del 9 al 16 de noviembre en Torun, Polonia, anunció su selección oficial, que incluye filmes como el drama de carreras Ford v. Ferrari; la adaptación cinematográfica de la novela homónima El pájaro pintado, de la República Checa; así como El irlandés y Los dos papas, ambas producciones de una plataforma de streaming.

Protagonizada por Joaquin Phoenix, la película Joker se convirtió en el mejor estreno del mes de octubre de todos los tiempos al recaudar 93.5 millones de dólares.

De acuerdo con datos de Box Office del 6 de octubre pasado, la cinta dirigida por Todd Phillips rompió el récord de taquilla que tenía Venom, que el año pasado contabilizó 82.25 millones de dólares.

En tanto, El irlandés, de Scorsese, competirá en Polonia, luego de inaugurar la octava edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, el próximo 13 de noviembre en México.

La película se exhibirá en cines independientes a partir del 1 de noviembre y después será incluida en el catálogo de filmes de una plataforma de streaming a partir del 27 de noviembre.

El filme de gánsteres en el que participa el mexicano Gastón Pavlovich como productor, examina la influencia del crimen organizado en Estados Unidos, en la época de la posguerra, relatada por el veterano “Frank Sheeran”, un estafador y sicario que trabajó con algunas de las figuras más notorias del siglo XX.

En tres de los últimos seis años, los ganadores de la Rana Dorada de Camerimage han obtenido nominaciones al premio Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, entre ellas, Ida de (2013), Carol (2015) y Lion (2016).

El ganador de la Rana Dorada 2014, Leviathan, y el campeón de Camerimage de 2017, On Body and Soul, fueron nominados para un Oscar en una película en idioma extranjero.

Lista de las películas de la selección oficial del Festival Internacional de Cine Camerimage se llevará a cabo del 9 al 16 de noviembre en Torun, Polonia.

Amundsen (Noruega, 2019): dir. Espen Sandberg

Bolden (Estados Unidos, 2018): dir. Dan Pritzker

Ford v. Ferrari (EUA, 2019): dir. James Mangold

El irlandés (EUA, 2019): dir. Martin Scorsese

Joker (EUA, Canadá 2019): dir. Todd Phillips

El último hombre negro en San Francisco (EUA, 2019): dir. Joe Talbot

Motherless Brooklyn (EUA, 2019): director Edward Norton

Never Look Away (Italia, Alemania, 2018): dir. Florian Henckel von Donnersmarck

Sr. Jones (Reino Unido, Ucrania, Polonia, 2019): dir. Agnieszka Holland

Un oficial y un espía (Francia, Italia, 2019): dir. Roman Polanski

El pájaro pintado (República Checa, 2019): dir. Vaclav Marhoul

Shadow (Hong Kong, China, 2018): dir. Yimou Zhang

Los dos papas (Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Argentina, 2019): dir. Fernando Meirelles

