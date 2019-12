Comparan frontera de Tamaulipas como Siria por peligrar migrantes

Nuevo Laredo Express

Cd. de México, Diciembre 20 – . Human Rights First, organización internacional en materia de derechos humanos, afirma que quienes solicitan asilo a Estados Unidos y permanecen en la frontera tamaulipeca en espera de que termine su proceso, enfrentan riesgos similares a los que se viven en Siria o Yemen por su alto grado de peligrosidad.

Durante julio y agosto se expulsó a más de mil solicitantes de asilo por semana a Nuevo Laredo y Matamoros, a pesar de que la zona es clasificada con el mayor puntaje en su nivel de riesgo, otorgado a zonas con mayor probabilidad de sufrir violencia.

“El Departamento de Estado de EU ha designado a Tamaulipas con un riesgo de amenaza de nivel cuatro, la misma advertencia que pesa sobre Afganistán, Irak, Siria, Somalia, Corea del Norte y Yemen. Sin embargo, el gobierno promueve cínicamente esta política peligrosa e ilegal como una alternativa efectiva a la separación familiar.

La realidad es que Trump se ha negado a implementar estrategias humanas para que la llegada de refugiados cumpla con la ley”, indica el organismo en su informe. Esta organización lleva a cabo regularmente un monitoreo de las condiciones en las que se encuentran en México las personas sujetas al Protocolo de Protección al Migrante (MPP), de las cuales el 80% son de Honduras, Guatemala y El Salvador. Human Right First manifiesta que las entrevistas que se aplican a algunos solicitantes de asilo, “constituyen una farsa pues menos del 1% pasa y es retirado del programa. Así, han sido devueltas a México personas que habían sido previamente agredidas y secuestradas en este país”.

La política de devoluciones forzadas viola prohibiciones legales y disposiciones internacionales de Estados Unidos e infringe normas de asilo y del debido proceso que el Congreso aprobó para los refugiados que demandan protección en la frontera.

A su vez, el Colegio de la Frontera Norte explicó que en noviembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador negoció con la administración de Donald Trump un acuerdo para que solicitantes de asilo pudieran ser devueltos a México y residir en este país durante todo su proceso.

El programa se empezó a aplicar a finales de enero de 2019 y las primeras personas devueltas regresaron por Tijuana. En marzo del mismo año, se comenzó a hacer a través de Mexicali y Ciudad Juárez. En julio y agosto de 2019, cerca de 1,000 solicitantes de diversas nacionalidades fueron devueltos cada semana hacia Matamoros y Nuevo Laredo.

