Complica situación de Neymar con nuevas acusaciones de la modelo

Sao Paulo, Junio 10 – . La acusación por violación hacia Neymar sumó un nuevo capítulo cuando el canal Record TV develó mensajes entre la modelo Najila Trindade, la supuesta víctima, y su antiguo abogado en el que acusan al astro brasileño de drogadicto y violento.

En el intercambio, Najila le narra a su ex letrado los acontecimientos sucedidos en París entre ella y el jugador del PSG. Ya desde Brasil, escribió: «¿Debo hacerme el examen médico hoy? Creía que no volvía a Brasil viva. Iba a denunciarlo en París, pero tuve miedo, allí sola. Está loco. ¡Dios mío!».

Trindade profundizó: «Él me golpeó e incluso me hizo fotos de mi nalga golpeada. Debe ser para jactarse con los amigos. Al día siguiente yo le golpeé porque no me iba a llevar este enfado a casa ni muerta». Aquella golpiza a la que Neymar se refiere sería el video que circuló en las últimas horas por las redes sociales.

«Él me golpeó y me violó, estaba borracho y drogado, él mismo lo dice en los mensajes. Es un adicto a las drogas, violento, que necesitaría estar preso o internado. No tiene condiciones para estar en la sociedad, es una amenaza para él mismo», lanzó Najila con contundencia.

«La ley te protege, si tenés fotos eso ya basta. Cuando te relajes un poco me mandas el material», le respondió su abogado, aunque ella fue cauta en una primera instancia: «No quiero exponerme». Más tarde, volvió a escribirle para anunciarle su cambio de parecer: «Voy a publicar el vídeo. No quiero que Neymar salga limpio y siga feliz jugando y yo sufriendo estrés. No pienso sufrir sola».

Fue en ese momento que su abogado decidió apartarse del caso: «La justicia tiene su camino pero si usted la quiere hacer con sus manos lo mejor es que se busque un nuevo abogado», recrimina. «Yo también lo creo», coincidió Najila.

